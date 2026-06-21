Polis memuru Osman Özer’den kahreden haber! 33 yaşında hayata veda etti
Gümüşhane'de görev yapan 33 yaşındaki polis memuru Osman Özer, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Acı haber, ailesi ve meslektaşlarını derin üzüntüye boğdu
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Gümüşhane'de görev yapan 33 yaşındaki polis memuru Osman Özer, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Acı haber, ailesi ve meslektaşlarını derin üzüntüye boğdu
Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Osman Özer'den gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Henüz 33 yaşında olan Özer, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta yaşama veda eden polis memuru için düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.
Osman Özer’in Vefatı Gümüşhane Emniyetini Yasa Boğdu Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 33 yaşındaki polis memuru Osman Özer, geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Genç polis memuru için emniyet binası önünde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Osman Özer, önceki gece evinde aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özer, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yoğun çabasına ve yapılan tüm müdahalelere rağmen genç polis memuru kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.
Gümüşhane’de Polis Memuru Osman Özer İçin Resmi Tören Düzenlendi Hayatını kaybeden polis memuru Osman Özer için Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Olgun Gülay Ek Hizmet Binası önünde resmi bir tören düzenlendi. Törene Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, il protokol üyeleri, Özer’in mesai arkadaşları ve acılı ailesi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende dualar okunurken, emniyet mensupları ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Hamile Eşinin Tabut Başındaki Vedası Yürekleri Dağladı Törende duygusal anlar zirveye ulaştı. Hayatını kaybeden genç polisin hamile olduğu öğrenilen eşi Selda Özer, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Oğlunu genç yaşta kaybetmenin acısını yaşayan baba Ekrem Özer ise tören boyunca taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi. Törenin ardından dualarla omuzlara alınan polis memuru Osman Özer’in naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi İstanbul’a uğurlandı.
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