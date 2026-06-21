  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurtulmuş’tan gelecek dönemin şifresi: Önce Terörsüz Türkiye sonra terörsüz bölge Siyonistler her zamanki gibi kıvırdı! Hizbullah duruyor İsrail vuruyor! Bir AB üyesi daha LGBT’ye cephe aldı: İstanbul Sözleşmesini iptal ettiler Müslüman kadınlar Ankara’da buluşuyor! Dayanışma ağı güçlendirilecek Kibirli Trump eski liderleri gömdü, İran’a salladı! Ben gelene kadar paçayı kurtardılar Kemalistlerin yol göstereni futbol dersi veriyor! ‘AK Parti olmasaydı gol atardık’ Kasım Gülpınar’dan vefa mesajı: Bir müslüman olarak Erdoğan'ın yanındayız Düşmanın korkulu rüyası olacak: Zırhı delik deşik eden silah geliyor! Şeriat gelecek diye korkuttular: Avrupa'da İslami okul paniği Sağlıkta ve sosyal güvenlikte dünyada örnek ülkeyiz Küresel güç haline geldik
Tarih 21 Haziran 1642: Abdülhak B. Seyfeddin ed-Dihlevî'nin vefatı (Hindistanlı Muhaddis)
Tarih

21 Haziran 1642: Abdülhak B. Seyfeddin ed-Dihlevî'nin vefatı (Hindistanlı Muhaddis)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
21 Haziran 1642: Abdülhak B. Seyfeddin ed-Dihlevî'nin vefatı (Hindistanlı Muhaddis)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Hindistanlı Muhaddis Abdülhak B. Seyfeddin ed-Dihlevî'yi hayırla yâd ediyoruz.

958 yılı Muharreminde (Ocak 1551) Delhi’de seçkin bir Türk ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir yılda Kur’ân-ı Kerîm’i ezberledi, sonra Arapça öğrenimine başladı. Yedi yıl süre ile hocası Muhammed Mukım’den ve Delhi Medresesi’ndeki diğer hocalardan İslâmî ilimler tahsil etti ve yirmi iki yaşında tahsilini tamamladı.
Babasının isteği üzerine onun medresesinde birkaç yıl hocalık yapan Dihlevî, yine babasının arzusuyla Abdülkādir-i Geylânî’nin torunlarından olan Şeyh Mûsâ b. Hâmid el-Hasenî’ye intisap etti.

Hacca gitmeye karar verdi. Bu maksatla Delhi’den ayrıldı, fakat gemiyi kaçırdığı için bir yıl Ahmedâbâd’da beklemek zorunda kaldı. Burada kendisini Mirza Nizâmeddin b. Muhammed el-Herevî misafir etti ve onu Hicaz’a bizzat uğurladı (996/1588).

Dihlevî 1000 (1591-92) yılında Hindistan’a döndü ve Delhi’de bir medrese kurarak hadis öğretimiyle meşgul olmaya başladı.

Bu maksatla halk üzerinde son derece etkili olan Hâce Muhammed Bâkī-Billâh ve İmâm-ı Rabbânî gibi âlim ve sûfî şahsiyetlerle iş birliği yaptı. Onun tasavvuf konusundaki kanaati şudur: “Tasavvuf fıkha muhtaç, ancak fıkıh tasavvufa muhtaç değildir. Tasavvuf ne kadar yüce ve değerli olursa olsun fıkhın faydası daha kapsamlıdır. Kısacası fıkıh ve şeriatla amel her şeyden önce gelir.”

Abdülhak ed-Dihlevî, hadis ilimlerinde yarım asrı aşan hocalığı, Hanefî fıkhındaki dirayeti, yetiştirdiği binlerce talebesi, telif ettiği birçok eseri yanında Hint yarımadasında gerçek İslâm anlayışını yerleştirmek için sapık cereyanlarla, bâtıl fırkalarla, bid’at ve hurafelerle mücadele eden bir mürşid ve lider şahsiyetti. Dihlevî 23 Rebîülevvel 1052’de (21 Haziran 1642) vefat etti, vasiyeti üzerine Delhi’de Havz-ı Şemsî yakınında yaptırılan türbeye gömüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23