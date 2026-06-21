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Dünya ABD ilerleme bekliyor! 2 konuya dikkat çektiler
Dünya

ABD ilerleme bekliyor! 2 konuya dikkat çektiler

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ABD ilerleme bekliyor! 2 konuya dikkat çektiler

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre’de başlaması planlanan İran müzakereleri için Washington’dan ayrılmadan önce açıklama yaptı. Vance, görüşmelerde nükleer mesele ve Lübnan’daki ateşkes konusunda ilerleme sağlanmasını umduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre’de yapılması planlanan İran müzakerelerine katılmak üzere Washington’dan ayrıldı. Vance, uçağa binmeden önce basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, görüşmelerin ana gündem başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vance, İsviçre’de yalnızca bir ya da iki gün kalabileceğini belirterek, bu süre içinde iki kritik başlıkta ilerleme sağlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Vance, müzakerelere katılmak için Washington'dan ayrılırken uçağa binmeden önce basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı, "Orada sadece bir, iki gün kalabileceğim. Umuyorum ki nükleer meselede ve Lübnan'daki ateşkes konusunda ilerleme kaydedebiliriz. Bence odaklanmamız gereken iki önemli konu bunlar. İranlıların da görüşmek isteyecekleri konular olacağına eminim." ifadesini kullandı.

Lübnan'daki çatışmaların diplomatik süreci tehlikeye atıp atmayacağı sorulan Vance, "Manşetlere rağmen orada durum aslında iyileşiyor ve çatışmalar biraz yavaşlıyor. İsrail ve Lübnan'ın her ikisinin de güvenli ve emniyetli olmasını sağlamak için bu süreci sürekli olarak yönetmemiz gerekecek." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, "Ateşkesi sürdürülebilir kılmak için çatışmayı yeterince uzun süre durdurmak zorundayız. İşte biz de bunu yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Basın Sözcüsü Luke Shroeder, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Vance'in uçağa bindiği sıradaki bir görüntüsünü paylaşarak, "Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Vance, İran müzakerelerine ilişkin son açıklamasında, görüşmelerin en erken 21 Haziran Pazar günü başlayabileceğini ve kendisinin de gerekli ayarlamalardan sonra görüşmelere katılacağını belirtmişti.

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