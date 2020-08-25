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Dünya Venezuela’dan peynir ithalatı iki ülkenin anlaşmasından kaynaklı
Dünya

Venezuela’dan peynir ithalatı iki ülkenin anlaşmasından kaynaklı

Türkiye, her alanda üretimde kendi kendine yetme yolunda hızla ilerlerken, istemezükçü zihniyet iki ülkenin anlaşmasından kaynaklanan Venezuela’dan ithal edilecek bin 500 tonluk peynire kafayı taktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:07:00 -
Venezuela’dan peynir ithalatı iki ülkenin anlaşmasından kaynaklı

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Türkiye’nin yıllık sattığı 50 bin ton peyniri görmezden gelen ve Venezuela’dan alınacak bin 500 tonluk peynir üzerinden millete operasyon çekmeye ve buradan siyasi kazanım elde etmeye çalışan muhalefetin aslında dertlerinin peynir olmadığı rakamlarla ortaya çıktı. Akit’e konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

İthal edilen peynirin ihtiyaçtan olmadığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, “Bizim sadece Venezuela ile değil yüzün üzerinde ülkeyle ticari anlaşmalarımız, serbest ticaret anlaşmalarımız var. Tabi her ülkenin haklı olarak elinde fazla olanı satmak isteyeceği, kendinde olmayanı almak isteyeceği iki taraflı bir ilişki var. Bu bizim için de geçerli. Birbirimize satacağımız ne varsa bunları bir düzen içerisinde sözleşmeye dahil ettik. Venezuela ile yapılan budur ve toplam bahse konu olan peynirin miktarı bin 500 tondur. Bunun da yapılıp yapılmayacağı da belli değil. Çünkü ihtiyaca göre belirlenecek. Sadece Venezuela’dan değil, Avrupa Birliği ülkelerinden de az miktarlarda insanımızın damak tadına uygun olan, turizmden dolayı yabancıların da arzu ettiği bazı peynir çeşitlerini yılda 6-7 bin ton civarında ithal ediyoruz. Bizim yılda ürettiğimiz peynir yaklaşık 700 bin ton. Yani yılda toplam üretimimizin yüzde 1’i kadar ithal etmiş olacağız. Bu çok normal. Biz de yurtdışına yılda 50 bin tondan fazla peynir satıyoruz. Venezuela’dan aldığımızdan 120 milyon dolarlık fazlasını da bu ülkeye satıyoruz üstelik. Bu 120 milyon dolarlık ürünün 65 milyon dolara yakını yine tarım ürünleri. Bu bu kadar gündem olacak bir mevzu değil. Tamamen uluslararası anlaşmalardan kaynaklı bir durum”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Leventbay

Turkiyede peynirmi kalmadi kardesim dogru niye paramizi yurt disina peynir icin veeiyoruz balikesir peynir diyari niyeeee iyi bir seymis gibi ithalati savunuyorsunuz hayret siniz
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Lebentbay

sen peynir ver petrol al bu kadar basit . Turkiyede zaten yenme o . Bizim ezine peynirin suyumu cikti ne 1500 ton bu ne yaa
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