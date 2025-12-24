  • İSTANBUL
Venezuela'dan ABD'ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela açıklarındaki tankerlere el koyma ve donanma kuşatması kararı, Birleşmiş Milletler’de yankılandı. Trump’ın "Donanma ile kuşatacağız, şok yaşatacağız" tehditlerine Venezuela’dan BM kürsüsünde tokat gibi yanıt geldi: "Maskeniz düştü; derdiniz demokrasi değil, madenlerimizi ve petrolümüzü çalmak!"

Karayip sularında tırmanan enerji savaşı, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsüne taşındı. Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ABD’nin petrol tankerlerine el koyma hamlelerini "devlet korsanlığı" olarak nitelendirerek Trump yönetimine sert tepki gösterdi. ABD’nin insani bahaneler arkasına saklandığını belirten Moncada, asıl amacın Venezuela’nın petrol ve maden rezervleri üzerinde tam kontrol sağlamak olduğunu iddia etti.

Trump yönetiminin silahlı müdahale tehdidiyle Venezuela toprakları, petrol rezervleri ve mineral kaynakları üzerinde "tam kontrol sağlamayı" hedeflediğini öne süren Moncada, ABD'nin Venezuela'ya ait petrol tankerlerine el koyma eylemlerini "devlet korsanlığı" olarak tanımladı.

Moncada, "Bugün maskeler düştü. Kamuoyunu zehirlemek için kullanılan tüm zehirli bahaneler, acı bir gerçekle karşı karşıya. ABD'li üst düzey yetkililer, gerçek hedeflerini açıkladılar. (Gerçek hedefleri) uyuşturucu, güvenlik, özgürlük değil, petrol, madenler ve toprak." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin, Latin Amerika'ya hakimiyet kurma yönündeki jeopolitik planın "ilk hedefi" olduğunu söyleyen Moncada, bu hamlelerin, ülkeyi kuşatmak, ekonomik ve askeri kapasiteyi zayıflatmak, toplumsal dayanışmayı aşındırmak, iç karışıklık çıkarmak ve kırılganlık hali yaratarak dışarıdan silahlı bir saldırı kışkırtmak amacıyla "hesaplanmış askeri eylemler" olduğunu savundu.

Moncada ayrıca, ABD askeri güçlerinin Venezuela hava sahasından geçen sivil uçakların navigasyon cihazlarını kasten "devre dışı" bıraktığını ileri sürerek bu nedenle daha önce ABD'ye ait askeri uçakların, ABD sivil uçakları ile iki kez çarpışma tehlikesi atlattığını ifade etti.

Trump'tan "yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi" talimatı

ABD Başkanı Trump, 10 Aralık'ta, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Trump, 16 Aralık'ta, Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıklarını belirterek "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Bu kuşatmanın, Venezuela'nın ABD'den çaldığını öne sürdüğü tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade edene kadar süreceğini aktaran Trump, "Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Amerika, düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bu varlıkların tümü derhal ABD'ye iade edilmelidir." açıklamasında bulunmuştu.

