Kara düzen arıyorsan belediyelerine bak

Kara düzen arıyorsan belediyelerine bak

Meyhane jargonuyla konuşmayı adet edinen CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’u talan eden suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu’nun papaganlığını da bırakmadı.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Özel, yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu İmamoğlu’nun “Bu kara düzen değişecek” söylemini ağzından düşürmemeye başladı. Muğla mitinginde de bu söylemi dillendiren Özel’e milyonlardan “Kara düzen arıyorsan belediyelerine bak” cevabı geldi.

İktidarın sorunları çözecek beceri, enerji, liyakat olmadığını savunan Özel’in İBB ve ABB’nin ehliyetsiz ellerde perişan hale düşmesini görmezden gelmesi ise “Pes” dedirtti. Araştırmacılar, Özel’in körleştiğini ve sağırlaştığını vurguladılar. Belediyelerinde beceriden, enerjiden, liyakattan eser olmadığını anlayamadığının altını çizdiler. Özel’e ayrıca “Kara düzenin mimarı suflörün İmamoğlu, uygulayıcısı ise sen ve avanen” diye seslendiler.

 

EKREM’İN EMİR ERİ GİBİ

Gazeteci-yazar Murat Özer de Akit’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’na tamamen teslim edilmiş durumda. Meclis’te çıkan kavgada bunu gördük. Özel, şu anda İmamoğlu’ndan talimat almadan iş yapamaz vaziyette. CHP de vesayet altında. Özel, İmamoğlu’nun emir eri konumunda. Yazık ki CHP, cezaevinden yönetiliyor. Kara düzen ise Özel’in belediyelerinde. CHP’li belediyeler, hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete batmıştı. Casusluk skandalı da cabası oldu. Yani ‘Kara düzen’ denince akla ilk gelen CHP’li belediyelerdir. İmamoğlu ve Özel, kara düzen arıyorsa CHP’li belediyelere bakmalıdır. Kara düzen gibi beceriksizliği, enerjisizliği, liyakatsizliği CHP’li belediyelerde bulacağını bilmelidir. Tabii İmamoğlu ve Özel’in dillerine pelesenk olan tek söylem ‘Kara düzen’ değil. İki isim, ‘Bu rejim değişecek’ deyip duruyor. Belli ki İmamaoğlu ve Özel, Cumhurbaşkanlğı sistemiyle ortaya çıkan etkili yönetim anlayışından rahatsız. Çünkü bu anlayış, kara düzen peşinde olanlara göz açtırmıyor. Hırsızlara, yolsuzlara, casuslara alan bırakmıyor. Artık koalisyon dönemi yok. Artık iktidarın farklı kanatları söz konusu değil. Güçlü iktidar, güçlü devlet yönetimi mevcut. İşte bu şekilde hırsızların, yolsuzların, casusların önleri kapanıyor. Eski düzen hırsızlık, yolsuzluk için müsaitti. İmamoğlu ve Özel’in özlemle yâd ettiği ve aradığı o eski kara düzen olmalı.”

resat,

millet sizin o zulumden ibaret kara değil kapkaradüzeninizi unuttu sanmayın,gerçek tarih diye birşey var, belediyelerde frakmanını seyrettiriyorsunuz ,ankarayı almanız durumunda neler yapacağınızı,millete,
