SON DAKİKA
Yerel

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
5 gündür otoparkta duran arabadan çıkan şok etti!

Akhisar'da 5 gündür dinlenme tesisinin parkında duran otomobilin içinden bir kişiye ait ceset çıktı.

Denizli’de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bir kadın yaya yaralandı, 3 araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaralı kadın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.

Afyonkarahisar-Sandıklı kara yolundaki bir dinlenme tesisinde park halindeki 07 AVF 967 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kilitli kapısını açtı. Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi işlemleri için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

