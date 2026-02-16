233 ton elma imha edildi
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, pestisit kalıntısı nedeniyle Eğirdir ve Gelendost bölgesinde 233 ton elmanın imha edildiğini belirterek bunun milli servet kaybı olduğunu söyledi.
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda taze meyve ve sebze sektörüne yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, insan sağlığını tehdit eden pestisit kalıntılarına karşı eğitim ve denetimlerin artırıldığını belirtti.
Geçmiş yıllarda gümrükten dönen ve imhaya giden ürünler olduğunu hatırlatan Tuğrul, "Sadece geçtiğimiz yıl ilimizde yaklaşık 100 numune aldık ve ne yazık ki bunların bir kısmında yasaklı maddelere rastladık.
Özellikle Eğirdir ve Gelendost bölgemizde 233 ton ürün imha edildi. Bu; emektir, alın teridir, milli servettir" dedi.
Denetim ve analiz sayılarının arttığını vurgulayan Tuğrul, üreticilerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, depolarda izlenebilirliğin şart olduğunu söyledi.
Yasaklı ürün satışına da müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Tuğrul, tespit edilmesi halinde bayiliklerin askıya alınabileceğini ya da iptal edilebileceğini dile getirdi.
Programda ayrıca uzman personel tarafından hasat öncesi ve sonrası uygulamalar, depolama, ambalajlama ve izlenebilirlik konularında sunumlar yapıldı. Ticari süreçler ve hal denetimleri hakkında da katılımcılara bilgi verildi.
Amaçlarının ceza yazmak ya da ürün imha etmek olmadığını kaydeden Tuğrul, güvenli ve kalıntısız üretimle hem üreticinin kazanmasını hem de Isparta elmasının marka değerinin korunmasını istediklerini belirtti.
Toplantıya Ömer Çimşit, Mehmet Tuğrul, Ramazan Taran, Mehmet Akif Ülger ile sektör temsilcileri, üreticiler, ziraat ve gıda mühendisleri katıldı. Toplantı, üreticilerin sorularının yanıtlanması ve talep ile önerilerin alınmasının ardından sona erdi.
