  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk donanması uzak denizlerde sondaj nöbetinde: ‘Çağrı Bey’e çelik zırh! Sosyal medya yıkıldı: İşte Ramazan'da doğan çocuklara en çok tercih edilen bebek isimleri... Rusya Merkez Bankası 'harcamalar patladı' diyerek açıkladı! Türkiye ilk sırada Beşiktaş'ın bu yaz yapacağı 3 transfer: Sergen Yalçın 'transferler patladı' diyerek açıkladı 233 ton elma imha edildi Okan Buruk dersine iyi çalıştı! İtalyan devini böyle devirecek... Altın alırken aman dikkat: Ramazan öncesi harekete geçtiler! Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor
Gıda
11
Yeniakit Publisher
233 ton elma imha edildi
IHA Giriş Tarihi:

233 ton elma imha edildi

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, pestisit kalıntısı nedeniyle Eğirdir ve Gelendost bölgesinde 233 ton elmanın imha edildiğini belirterek bunun milli servet kaybı olduğunu söyledi.

#1
Foto - 233 ton elma imha edildi

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda taze meyve ve sebze sektörüne yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

#2
Foto - 233 ton elma imha edildi

#3
Foto - 233 ton elma imha edildi

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, insan sağlığını tehdit eden pestisit kalıntılarına karşı eğitim ve denetimlerin artırıldığını belirtti.

#4
Foto - 233 ton elma imha edildi

Geçmiş yıllarda gümrükten dönen ve imhaya giden ürünler olduğunu hatırlatan Tuğrul, "Sadece geçtiğimiz yıl ilimizde yaklaşık 100 numune aldık ve ne yazık ki bunların bir kısmında yasaklı maddelere rastladık.

#5
Foto - 233 ton elma imha edildi

Özellikle Eğirdir ve Gelendost bölgemizde 233 ton ürün imha edildi. Bu; emektir, alın teridir, milli servettir" dedi.

#6
Foto - 233 ton elma imha edildi

Denetim ve analiz sayılarının arttığını vurgulayan Tuğrul, üreticilerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, depolarda izlenebilirliğin şart olduğunu söyledi.

#7
Foto - 233 ton elma imha edildi

Yasaklı ürün satışına da müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Tuğrul, tespit edilmesi halinde bayiliklerin askıya alınabileceğini ya da iptal edilebileceğini dile getirdi.

#8
Foto - 233 ton elma imha edildi

Programda ayrıca uzman personel tarafından hasat öncesi ve sonrası uygulamalar, depolama, ambalajlama ve izlenebilirlik konularında sunumlar yapıldı. Ticari süreçler ve hal denetimleri hakkında da katılımcılara bilgi verildi.

#9
Foto - 233 ton elma imha edildi

Amaçlarının ceza yazmak ya da ürün imha etmek olmadığını kaydeden Tuğrul, güvenli ve kalıntısız üretimle hem üreticinin kazanmasını hem de Isparta elmasının marka değerinin korunmasını istediklerini belirtti.

#10
Foto - 233 ton elma imha edildi

Toplantıya Ömer Çimşit, Mehmet Tuğrul, Ramazan Taran, Mehmet Akif Ülger ile sektör temsilcileri, üreticiler, ziraat ve gıda mühendisleri katıldı. Toplantı, üreticilerin sorularının yanıtlanması ve talep ile önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

İyide imha edilmeyen elmalar ne oldu imha edildiyse üreten de ceza almalı bu çocuk oyuncağı değil bu kimyasal zehir reçeteye bağlanmalı biz de hırsız çok olduğu için sert tedbirler alinmali
TÜM YORUMLARA GİT
Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı
Gündem

Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı

Jeffrey Epstein skandalı küresel ölçekte yeni belgelerle büyürken, dosyadaki "Türkiye" izini 6 yıl önce ilk kez Gazeteci Talat Atilla kamuoy..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!
Gündem

Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

Elazığ'da kendi evinde eşiyle yakaladığı adamın bıçaklı saldırısına uğrayan ve kendini korumak isterken katil olan baş komiserin yargılandığ..
Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı
Gündem

Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman gazeteci Tilo Jung'un sanatçılara Filistin hakkında sorduğu sorular yanıtsız kaldı...
'İslamcılık Kemalizme yenik düşmüştür'
Aktüel

'İslamcılık Kemalizme yenik düşmüştür'

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, günümüz İslamcılığının Kemalist-İttihatçı bir zihin yapısına dönüştüğünü ve özünden saptığını iddia etti...
CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!
Gündem

CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!

Türkiye’nin kilitlendiği ‘sahte diploma’ davasında bugün Silivri’de tansiyon yükseldi! Hakkında açılan yolsuzluk, para aklama ve suç örgütü ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23