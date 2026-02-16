Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"

NATO müttefikleri arasında F-35 yazılımı üzerinden başlayan "bağımlılık" tartışması, Hollanda’dan gelen beklenmedik bir çıkışla yeni bir boyuta taşındı. Bakan Gijs Tuinman, Avrupa’nın savunma stratejilerini değerlendirirken ABD’nin teknolojik hegemonyasına karşı alternatif bir yol haritası çizdi.

"ASLA SÖYLEMEMEM GEREKEN BİR ŞEY"

Katıldığı bir programda Avrupa'nın 2028 sonuna kadar Rus tehdidine karşı hazır olacağını belirten Tuinman, F-35 uçaklarının ABD'ye olan yazılım bağımlılığına değindi. ABD'nin güncellemeler konusunda müttefiklik ruhuna aykırı hareket etmesi ihtimaline karşı konuşan Tuinman, diplomatik sınırları zorlayan şu ifadeleri kullandı: "Size asla söylememem gereken bir şeyi söyleyeceğim ama yine de yapıyorum. F-35'in de yazılımını kırabilirsiniz. Tıpkı iPhone gibi. Bunun hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim."

AVRUPA'DA BAĞIMSIZLIK ARAYIŞI

Tuinman, Norveç ve Polonya gibi ülkelerle önümüzdeki iki yıl içinde sıkı bir iş birliği yürüteceklerini ve ABD'nin tutumunu netleştirmesini bekleyeceklerini kaydetti. Hollanda’nın savunma sanayisinde tam bağımsızlık aradığını belirten Bakan, bu tarihe kadar sadece uçakların değil, Tomahawk füzeleri ve yeni tank sistemlerinin de envantere gireceğini hatırlattı. F-35 yazılımının "hacklenebileceği" iması, teknolojik bağımlılığa karşı Avrupa'nın cebindeki gizli koz olarak yorumlandı.