Cinsiyet cinayetinin ardından yine aynı malum ekip çıktı!

Akit’in 13 Şubat’ta “LGBT sapkınlığına yargı dur diyemedi” başlığıyla verdiği ve henüz 13 yaşında ‘cinsel dönüşüm’ ameliyatına zorlanan G.A. adlı kız çocuğuna yönelik haberi gündeme bomba gibi düşerken; skandalın ardından tanıdık isimler çıktı. Ailesi tarafından yurt dışından getirtilen, transgender aparatlarla zihni bulandırılan ve İstanbul Çekmeköy’de bulunanbir tıp merkezine götürülerek ‘çapraz hormon tedavisi’ yaptırılan G.A. adlı çocuğa ‘cinsel kimlik bozukluğu’ tanısı koyan ve reçete yazanların İstanbul Üniversitesi’nin malum doktorları olduğu belirlendi.

İŞTE O DOKTORLAR

Bu doktorların Araştırma Görevlileri Esin Karakılıç Özturan, Ayşe Pınar Öztürk, Aslı Derya Kardelen Al, Dr. Melek Yıldız, Doç. Dr. Ayşe Burcu Erdoğdu, Doç. Dr. Neşe Direk, Psikiyatrist Seven Kaptan, Prof. Dr. Şükran Poyrazoglu, Prof. Dr. Şahika Yüksel, Prof. Dr. Feyza Darendeliler ve Prof. Dr. Firdevs Baş olduğu belirlendi.

Kaptan’ın LGBT yanlısı olduğu tescillenirken, 11 isim tarafından 2023 Mart ayında akla zarar bir makale yayınlandığı öğrenildi. ‘Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye’de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi’ başlıklı makalede reşit olmayan 22 çocuğa ergenlik durdurucu hormon tedavisi yapıldığına dikkat çekilerek ve ameliyatla cinsiyetlerin nasıl değiştirildiği anlatılmış.

YASAK İLAÇ DAYATMASI

G.A.’nın başına gelenler ise şaşırttı. Öğrenilenlere göre 30 Mart 2022 tarihli Bilgilendirilmiş Hasta Olur Raporu’nda Esin Karakılıç Özturan ve Feyza Darendeliler, G.A hakkında cinsiyet uyuşmazlığı teşhisi konduğunu hatta Lucrin Depot adlı ilacın tedavi için tek seçenek olduğunu hem çocuğa hem de velisi hem Ö.O.A’ya bildirdi. Şükran Poyrazoğlu’nun, Firdevs Baş’ın, Melek Yıldız’ın imzasının bulunduğu 7 Nisan 2022 tarihli İlaç Kullanım Raporu’nun ‘ICD Kodu ve Tanılar’ bölümünde de “Çocukluktaki cinsel kimlik bozukluğu” ifadesi kullanıldı. ‘İlaçlar’ bölümüne parenteral formunda 2 adet Loprolid Asetat yazısı eklendi. ‘Karar’ bölümünde, ‘Cinsel kimlik bozukluğu tanısı konan hastanın ergenliğinin GNRH analog tedavisiyle durdurulması uygundur. Löprolid Asetat (Lucrin Depot 11.25 mg Flakon) 11.25mg/84, günde bir. Üç aylık ihtiyacı bir kutudur” deniliyor. 9 Eylül 2022’de de Melek Yıldız’ın onayıyla G.A. için “Çocukluktaki cinsel kimlik bozukluğu” teşhisiyle Lucrin Depot 11 mg ilaç reçetelendirilmiş.

BAKANLIKTAN UYARI

G.A.’yla ilgili yazılan raporlar ve reçetelerle büyük bir rezalet ifşa olurken Sağlık Bakanlığı’nın 25 Haziran 2025’te önemli bir yazı yayımladığı ortaya çıktı. Dağıtım yerlerine de gönderilen ‘Cinsiyet hormonlu ilaçların suiistimali’ konulu yazıda şu cümleler yer aldı: “Testosteron içeren ilaçlar, GNRH analogları ve tek başına 2 mg ve üstü östrojen içeren ilaçların suistimalinin önlenmesi amacıyla reçetelendirmenin sadece Reçetem Sistemi üzerinden elektronik reçeteyle karşılanması ve reçete girildiğinde ‘İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) eczaneler için ecza ticarethanesinden ilaç temin kotası oluşturularak yalnızca reçete sahibi hasta için tedarik edilmesini kapsayan kısıtlamalar kurumumuzca 21 Kasım 2024 tarihinde uygulanmaya alınmıştır. Suistimallerin önlenmesi için ilave olarak testosteron içeren ilaçlar, GNRH analogları ve tek başına 2 mg ve üstü östrojen içeren ilaçların 21 yaş altında kullanım ile ilgili olarak bu ilaçlar cinsiyet değişim amacıyla hiçbir şekilde reçete edilemeyecektir kararı alınmıştır.”

TARTIŞMALI UYGULAMA

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ergenlik baskılayıcı ilaç ve çapraz hormon uygulandı. Yaşları 11 ile 18 arasında değişen sağlıklı çocukların cinsiyetine müdahale edildi. Çocuklardan 7’si 17.5 yaşına geldiğinde ameliyat masasına yatırıldı. Bazılarının ses tellerine bazılarının yüzüne kadınsılaşması için operasyon yapıldı, bazılarının ise memeleri alındı. Meclis’te Anayasa Komisyonu’nda LGBT konusunda sunum yapan Ürolog Prof. Dr. Zeki Bayraktar, suç işlendiğini belirtti ve uygulamaya katkı verenler hakkında suç duyurusunda bulundu.