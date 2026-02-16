CHP'de kazan kaynıyor: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi!

İmamoğlu'ndan Özel'e ağır fırça: "Ne diyorsam tersini yapıyorsun!"

Edinilen kulis bilgilerine göre, Ekrem İMAMOĞLU'nun Özgür ÖZEL’in son dönemdeki performansından duyduğu rahatsızlık zirve yaptı.

Özellikle Enver AYSEVER fiyaskosu ve Mesut ÖZARSLAN süreciyle ilgili ÖZEL’e sert uyarılarda bulunan İMAMOĞLU’nun, yüz yüze görüşmede "Sana ne diyorsam tersini yapıyorsun, mitinglerde ne konuştuğuna dikkat et!" diyerek Genel Başkan’ı azarladığı iddia edildi.

ÖZEL’in ise bu baskı karşısında kendi adaylık yolunu açmak için Mansur YAVAŞ kartını ileri sürdüğü, ancak bu hamlenin "Ekremci" kanatta karşılık bulmadığı belirtiliyor.

Küfürler havada uçuştu: CHP siyaseti yerlerde!

Siyaset nezaketini hiçe sayan skandallar zinciri, Keçiören Belediye Başkanı Mesut ÖZARSLAN’ın istifa süreciyle yeni bir boyut kazandı. Özgür ÖZEL’in, ÖZARSLAN’a gönderdiği iddia edilen "Alçak köpek, p*ç" şeklindeki galiz küfürler, parti tabanında infial yarattı. ÖZARSLAN’ın bu küfürlere karşı sert bir rest çekerek hesap soracağını açıklaması, ÖZEL’in genel başkanlık otoritesini sarsarken; 138 milletvekilinden sadece 6’sının ÖZEL’e destek vermesi, Genel Merkez’deki yalnızlığını gözler önüne serdi.

Gökhan Günaydın "Truva Atı" mı?

Kulislerde asıl bombayı patlatan ise Gökhan GÜNAYDIN ismi oldu. İMAMOĞLU’na yakınlığıyla bilinen GÜNAYDIN’ın, bizzat İMAMOĞLU’nun desteğiyle Genel Başkanlık koltuğuna hazırlandığı yüksek sesle konuşuluyor.

Hazır ol talimatı: İMAMOĞLU’nun, ÖZEL’in ardı ardına yaptığı fiyaskolar sonrası GÜNAYDIN’a "hazır ol" dediği iddia ediliyor.

İMAMOĞLU’nun, ÖZEL’in ardı ardına yaptığı fiyaskolar sonrası GÜNAYDIN’a "hazır ol" dediği iddia ediliyor. İmaj yerle bir: TBMM’deki kürsü işgali ve "tenhada tebrik, kürsüde saldırı" tiyatrosu, ÖZEL’in kamuoyu nezdindeki itibarını bitirme noktasına getirdi.

TBMM’deki kürsü işgali ve "tenhada tebrik, kürsüde saldırı" tiyatrosu, ÖZEL’in kamuoyu nezdindeki itibarını bitirme noktasına getirdi.



Mansur Yavaş hamlesi bir oyun mu?

Özgür ÖZEL'in, Ekrem İMAMOĞLU'nun yargı süreçlerini bahane ederek Mansur YAVAŞ'ın elini havaya kaldırması, parti kulislerinde "Yavaş'ı Ekremcilerin önüne yem olarak atıp aradan sıyrılma planı" olarak yorumlanıyor. Ancak Mesut ÖZARSLAN’ın "YAVAŞ'ı aday yapmayacaklar" çıkışı, CHP içindeki bu kirli pazarlığın kokusunu dışarı sızdırdı.

Şimdi tüm gözler, koltuğu sallanan Özgür ÖZEL’in, İMAMOĞLU’nun "truva atı" Gökhan GÜNAYDIN hamlesine karşı nasıl bir savunma yapacağına çevrildi. CHP’de sular durulmak bir yana, daha da bulanacak gibi görünüyor.