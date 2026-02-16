  • İSTANBUL
Ölümü ensesinde hissetti! Netanyahu’nun ofisinde bomba paniği

Terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine şüpheli bir paket ihbarı yapıldı. İhbarın ardından ofise bomba imha uzmanları sevk edildi.

Terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu adeta ölümü ensesinde hissetti.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, Siyonist Netanyahu'nun ofisine şüpheli bir paket gönderildi.

Haberde, şüpheli paketle ilgili ihbarın alınmasının ardından Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine adli tıp ve bomba imha uzmanlarının nakledildiği aktarıldı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kentinde bugün polis, İsrail ordusu, itfaiye ve Kızıl Davut Yıldızı ekiplerinin katılacağı büyük çaplı bir acil durum tatbikatının düzenleneceği kaydedildi.

Tatbikat sırasında bölgede güvenlik güçlerinin, acil durum araçlarının, helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun hareketliliğinin olacağı belirtildi.

