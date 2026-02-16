  • İSTANBUL
Spor
6
Yeniakit Publisher
Beşiktaş'ın bu yaz yapacağı 3 transfer: Sergen Yalçın 'transferler patladı' diyerek açıkladı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Beşiktaş'ın bu yaz yapacağı 3 transfer: Sergen Yalçın 'transferler patladı' diyerek açıkladı

Başakşehir galibiyeti sonrası savunmadaki istikrarsızlığa dikkat çeken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yaz transfer dönemi için revizyon düğmesine bastı. Ligin en çok gol yiyen savunmalarından birine sahip olan siyah-beyazlılarda öncelik; sol bek, sol stoper ve defansif 8 numara mevkilerine verildi. Stoper hattındaki deneme-yanılma sürecine son vermek isteyen deneyimli teknik adam, köklü bir değişim yaşanacağının sinyalini şimdiden verdi.

Beşiktaş'ta Başakşehir galibiyetinin sevinci yaşansa da, teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıklamaları ve savunma hattındaki istikrarsızlık gözlerden kaçmadı.

Sergen Yalçın, 3-2'lik skorla gelen 3 puanın ardından gelecek planlamasına dair net bir mesaj verdi. Deneyimli teknik adam, "yaz transfer döneminde de bir değişim yaşayacağız" diyerek kadrodaki revizyonun sinyallerini şimdiden çaktı. Bu sezon bireysel hatalardan dolayı kalesinde toplam 9 gol gören Beşiktaş, ligin en kötü savunma karnesine sahip takımı konumuna geriledi. Bu zafiyeti gidermek adına transfer önceliği şu mevkilere verildi:

Sol Bek: Savunma güvenliğini artıracak yeni bir isim. Sol Stoper: Defansın göbeğine sol ayaklı bir lider. Defansif 8 Numara: Orta saha ile savunma arasındaki köprüyü kuracak dinamik bir oyuncu.

Savunmadaki koordinasyon eksikliğinin en büyük sebebi, stoper tandemindeki sürekli değişim olarak dikkat çekiyor. Son 6 resmi maçın 5'inde farklı kombinasyonlar denendi:

Sol bek ve sol stoper mevkilerinde görev yapan Yasin ile sağ bek Taylan, sakatlıkları bulunmamasına rağmen teknik tercih doğrultusunda Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi.

