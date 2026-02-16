Beşiktaş'ın bu yaz yapacağı 3 transfer: Sergen Yalçın 'transferler patladı' diyerek açıkladı
Başakşehir galibiyeti sonrası savunmadaki istikrarsızlığa dikkat çeken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yaz transfer dönemi için revizyon düğmesine bastı. Ligin en çok gol yiyen savunmalarından birine sahip olan siyah-beyazlılarda öncelik; sol bek, sol stoper ve defansif 8 numara mevkilerine verildi. Stoper hattındaki deneme-yanılma sürecine son vermek isteyen deneyimli teknik adam, köklü bir değişim yaşanacağının sinyalini şimdiden verdi.