Türk donanması uzak denizlerde sondaj nöbetinde: ‘Çağrı Bey’e çelik zırh!
Türk savaş gemileri, ‘Uzak Denizler’ vizyonuyla dünya sahnesine çıktı! TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra; Somali açıklarından Arap Denizi’ne kadar uzanan devasa bir alanda Türk bayrağını dalgalandırıyor. Lojistik ve askeri yardımların ötesinde, asıl büyük görev yolda: Türk Donanması, Somali denizlerinde doğalgaz ve petrol arayacak olan ‘Çağrı Bey’ sondaj gemisini Siyonist ve emperyalist tehditlere karşı koruma altına alıyor!