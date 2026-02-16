Türk donanması uzak denizlerde sondaj nöbetinde: ‘Çağrı Bey’e çelik zırh!

  • İSTANBUL
Türk savaş gemileri, ‘Uzak Denizler’ vizyonuyla dünya sahnesine çıktı! TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra; Somali açıklarından Arap Denizi’ne kadar uzanan devasa bir alanda Türk bayrağını dalgalandırıyor. Lojistik ve askeri yardımların ötesinde, asıl büyük görev yolda: Türk Donanması, Somali denizlerinde doğalgaz ve petrol arayacak olan ‘Çağrı Bey’ sondaj gemisini Siyonist ve emperyalist tehditlere karşı koruma altına alıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra gemilerinin Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde aktif görev icra ettiğini duyurdu.

TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra gemileri lojistik destek, askeri yardım sevkiyatı ve TPAO'nun sondaj faaliyetlerine destek sağlamak için Somali açıkları, Aden Körfezi ve Arap Denizi'nde görev yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra gemilerinin Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde faaliyet gösterdiği belirtildi. Söz konusu gemilerin, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının lojistik desteğini sağladığı, hibe ve dış askeri yardımların Somali’ye deniz yoluyla sevkini gerçekleştirdiği kaydedildi.

SONDAJ FAALİYETLERİNE DESTEK VERİLECEK Açıklamada ayrıca, Türk savaş gemilerinin müteakip dönemde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bölgede yürütülecek enerji faaliyetlerinde de etkin rol oynayacağı vurgulandı.

Bu kapsamda deniz kuvvetleri unsurlarının, "Çağrı Bey Sondaj Gemisi" ile Somali deniz yetki alanlarında icra edilecek sondaj faaliyetlerine destek vereceği ifade edildi.

