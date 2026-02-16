Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürttü, üzerini yine FETÖ kapattı! Bu acıyı Allah da onlara yaşatsın

2011 yılında gittiği Ahmet Altan'ın oğlu Mehmet Altan'ın evinde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, yıllar sonra açıklamalarda bulundu.

Astım ilaçlarını alkolle alması nedeniyle hayatını kaybettiği söylenen kızının ölümünü şüpheli bulduğunu belirten acılı anne, o geceye dair iddialarda da bulundu.

Kızının o gece kocasıyla Taksim'e gittiğini öğrendiğini sonra iki kız arkadaşının Defne'yi Fransız Sokağı'na çağırdığını anlatan Foster “Defne tek başına arkadaşlarının yanına gidiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise beraberce Kerem Altan'a gidiyorlar. O gece Kerem'in evinde Tolga Karel de varmış. Defne'de alerjik astım var. İlaç kullanıyor bunun için. Bende de aynı rahatsızlık var. O gece alkolle birlikte bu ilacı da kullanmış. İlaçla birlikte alkol alınca reaksiyon yaptı dendi ama ben de kızım da alkolle birlikte kaç defa kullanmıştık. Herhangi bir şey olmamıştı. Kerem Altan denilen adam kızımın ölümüne sebep oldu. Ben böyle düşünüyorum. Reaksiyon yaptı falan yalan, üstünü örtmek için söylediler. Kızım ölümünden kısa bir süre önce Türkiye'de bu terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. Bence talimat verip kızımı öldürtmüş bile olabilirler” dedi.

ÖRT BAS ETMEYE ÇALIŞTILAR

Defne'nin ölümünden sonra Kerem Altan’ın Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ’nün kızının ölümünün üstünü kapattığını savunan Foster “Kerem de o gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ben kızımı kaybettim, ne Ahmet Altan ne de oğlu başınız sağ olsun bile demedi. Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var. Güya sokaklarda doktor aramış. 112'yi arasa kızım kurtulacaktı. Tamamen kızımın ölümünü ört bas etmeye çalıştılar. Ama yaşadığım her gün 'Allah da onlara çektirsin' diyorum. Kızım sadece alkol kullanıyordu, hiç uyuşturucu kullanmadı.

AVUKATI DA ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Mahkeme sürecinde hakimin kendisini doğru düzgün konuşturmadığını hatırlatan acılı anne sözlerini şöyle tamamladı: “Ben mahkemede isyan etmiştim, 'Siz evlat kaybının ne olduğunu biliyor musunuz?' dedim. Hakim bana 'Sus' dedi. Beni mahkeme salonundan atmak istedi. Avukatımız Ersan Taştekin'di. Çok mücadele etti, kızımın ölümü tüm yönleriyle ortaya çıksın diye. Ancak o da genç yaşta şüpheli şekilde öldü.

Çok sağlıklı yaşayan, hayat dolu biriydi. Ben açıkçası öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum. Kızımın ölümünün üstü kapatıldı, bu davanın yeniden görülmesini istiyorum. Ben ölmeden adalet yerini bulsun istiyorum. Benden sonra takip edecek kimse yok.

Kerem Altan ile Ahmet Altan kızımın hayatını çaldılar, beni de kızımın acısıyla baş başa bıraktılar. Bana yaşattıklarını Allah onlara da yaşatsın.”