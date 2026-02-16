  • İSTANBUL
İstanbul'da 9 saat su kesintisi olacak!
Yerel

İstanbul'da 9 saat su kesintisi olacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'da 9 saat su kesintisi olacak!

İSKİ, Hadımköy'de bulunan su deposundaki çalışmalar nedeniyle Arnavutköy'de su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintinin 9 saat süreceği ve 6 mahallenin etkileneceği belirtildi.

İstanbul'da kış ayları yoğun yağışlarla geçiyor.

Bu yağışlar trafik gibi birçok sorunu da beraberinde getirse de barajların dolması olumlu değerlendiriliyor.

SU DEPOSU SAHASINDA ÇALIŞMA YAPILACAK

Ancak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bir kesinti duyurusu yaptı.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Hadımköy'deki su deposu sahasında, yeni terfi merkezine ait bağlantı çalışmaları yapılacak.

6 MAHALLEDE 9 SAAT SU OLMAYACAK

İSKİ, çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

Bu kapsamda, yarın saat 09.00-18.00'de, Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

