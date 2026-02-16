Cemal Enginyurt yine güldürdü! “Öyle yağma yok! Seçildiğin yerde duracaksın!”

Cemal Enginyurt, Ordu’nun Altınordu ilçesinde yapılan CHP toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, parti değiştirenlere sert eleştiride bulundu.

SOSYAL MEDYADA TİYE ALINDI!

Enginyurt, “CHP’nin oylarıyla seçilip de saraya uşaklık yapanlar haramzadedir, namerttir!” sözleriyle parti değiştiren siyasetçilere sert tepki gösterdi. Açıklama, muhalefet içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşırken siyasi kulislerde geniş yankı buldu. Sosyal medya kullanıcıları ise son yıllarda birkaç kez parti değiştiren Enginyurt’un açıklamalarını tiye aldı.

CEMAL ENGİNYURT’UN SİYASİ GEÇMİŞİ

Cemal Enginyurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21. döneminde (2 Mayıs 1999 - 1 Ekim 2002) MHP Ordu Milletvekili seçildi.

Cemal Enginyurt, 2000 yılında 57. Koalisyon Hükûmeti döneminde MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’nin aksi yöndeki kararına rağmen Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ve bu hareketi partide büyük tepki yaratan, MHP’li Sadi Somuncuoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına 20 Nisan 2000 tarihinde karşı çıkıp Meclis’te üzerine saldırınca özgürlüğü engellemekten 20 ay ceza aldı ve 8 ay hapis yattı.

2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

2018 yılında Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili Adayı oldu. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27. döneminde (7 Temmuz 2018–günümüz) MHP Ordu milletvekili seçildi.

30 Temmuz 2020 tarihinde MHP parti disiplin kurulunca Cumhur İttifakı’nın ruhuna aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP’den ihraç edildi.

Cemal Enginyurt, 18 Aralık 2020 tarihinde Demokrat Parti’ye geçti.

Cemal Enginyurt, 18 Kasım 2024'te yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Salih Uzun ile beraber, Demokrat Parti'den istifa etti.

3 Şubat 2025 tarihinde Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı.

CHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Enginyurt, halen 28. Dönem Milletvekili olarak görev yapıyor.