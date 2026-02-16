  • İSTANBUL
Gündem
Gündem

Ömer Çelik'ten İsrail'in Batı Yaka'daki arazi tesciline sert tepki: Soykırım siyasetinin son adımı! Bunu adı mekansal soykırımdır

Ömer Çelik’ten İsrail'in Batı Yaka’daki arazi tesciline sert tepki: Soykırım siyasetinin son adımı! Bunu adı mekansal soykırımdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör devleti İsrail’in Batı Yaka’da arazi tescili kararına sert tepki gösterdi. Çelik "Batı Yaka'ya dönük atılan son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Yaka’ya egemenlik dayatmasının adı mekansal soykırımdır" dedi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Netanyahu hükümetinin Batı Yaka'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Yaka'ya egemenlik dayatması mekansal soykırımdır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yegane çözümdür."

