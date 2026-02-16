  • İSTANBUL
Sosyal medya yıkıldı: İşte Ramazan'da doğan çocuklara en çok tercih edilen bebek isimleri...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sosyal medya yıkıldı: İşte Ramazan'da doğan çocuklara en çok tercih edilen bebek isimleri...

Ramazan ayı yakınlaştıkça sosyal medyada ilginç konular masaya yatırılmaya başlandı bile...

#1
Foto - Sosyal medya yıkıldı: İşte Ramazan'da doğan çocuklara en çok tercih edilen bebek isimleri...

Ramazan'da doğan bebeklerin isimleri genellikle huzur, bereket, saflık, maneviyat temalarını taşıyor. Ramazan'da doğan erkek ve kız bebek isimlerini derledik. İşte en çok tercih edilen bebek isimleri…

#2
Foto - Sosyal medya yıkıldı: İşte Ramazan'da doğan çocuklara en çok tercih edilen bebek isimleri...

Ramazan ayında dünyaya gelen bebekler için aileler genellikle manevi anlamı güçlü, huzur ve bereket çağrışımı yapan isimleri tercih ediyor.

#3
Foto - Sosyal medya yıkıldı: İşte Ramazan'da doğan çocuklara en çok tercih edilen bebek isimleri...

Son yıllardaki doğum kayıtları ve isim trendlerine göre Ramazan döneminde öne çıkan isimler hem dini anlam taşıyan hem de modern kulağa hoş gelen seçeneklerden oluşuyor. İşte Ramazan'da doğan bebeklerde en sık tercih edilen isimler...

#4
Foto - Sosyal medya yıkıldı: İşte Ramazan'da doğan çocuklara en çok tercih edilen bebek isimleri...

ERKEK BEBEKLERDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER Manevi anlamı güçlü olanlar Miraç – Yükseliş, manevî yolculuk Eymen – Uğurlu, bereketli Kerem – Cömertlik, iyilik Emir – Buyruk veren, lider ruhlu Aras – Temiz, saf; aynı zamanda güçlü akarsu Hamza – Güç, cesaret Salih – İyi, erdemli Yusuf – Sabır ve güzelliğin sembolü

#5
Foto - Sosyal medya yıkıldı: İşte Ramazan'da doğan çocuklara en çok tercih edilen bebek isimleri...

Atlas Ayaz Miran Alparslan Poyraz

#6
Foto - Sosyal medya yıkıldı: İşte Ramazan'da doğan çocuklara en çok tercih edilen bebek isimleri...

KIZ BEBEKLERDE EN ÇOK SEVİLEN İSİMLER Ramazan ruhunu yansıtanlar Zehra – Aydınlık, saf Elif – Zarafet, sadelik Meryem – İffet ve temizlik sembolü Nisa – Kadınlar suresi, şefkat Alya – Yüksek, yüce Esma – Güzel isimler Sena – Övgü, şükür Hira – İlk vahyin geldiği yer

#7
Foto - Sosyal medya yıkıldı: İşte Ramazan'da doğan çocuklara en çok tercih edilen bebek isimleri...

Uzmanlara göre Ramazan'da doğan çocuklara isim seçerken aileler: Maneviyatı yüksek anlamlara

#8
Foto - Sosyal medya yıkıldı: İşte Ramazan'da doğan çocuklara en çok tercih edilen bebek isimleri...

Sabır, bereket, huzur çağrışımına Kolay telaffuz edilen modern isimlere Hem geleneksel hem zamansız seçeneklere özellikle yöneliyor.

