Ekrem, hakim karşısına çıkıyor! Usulsüz diploma duruşması
İstanbul'un üzerine karabasan gibi çöken "usulsüzlüklerin" odağındaki CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için çember daralıyor! Yolsuzluk, para aklama, suç örgütü kurma ve siyasal casusluk gibi ağır suçlarla Silivri’de tutuklu bulunan CHP’li Ekrem, bugün "sahte diploma" davasında hakim karşısına çıkıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve yaklaşık bir yıldır "yolsuzluk", "suç örgütü kurma" ve "siyasal casusluk" gibi suçlarla Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, bugün üniversite diplomasındaki sahtecilik suçuyla açılan davanın kritik duruşmasına çıkıyor.
Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun üniversite geçişinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla açılan davanın dördüncü duruşması bugün yapılıyor.
Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda görülen duruşma saat 10.00'da başladı. Ekrem İmamoğlu, bu dava kapsamında dördüncü kez hakim karşısına çıkıyor.
Duruşmada, mütalaa açıklanması bekleniyor.
SON DURUŞMADA NELER OLMUŞTU?
Son duruşmada mahkeme, idare mahkemesinin kararını bekleyeceklerini açıklamıştı.
İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 23 Ocak tarihinde İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine oy birliğiyle karar vermişti.
Kararda, aradan geçen 35 yıla rağmen üniversite idaresinin "açık hata" gerekçesiyle işlemi geri alabileceğine hükmedilmişti.
