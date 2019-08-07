0553 313 94 23

Venezuela'dan ABD'ye sert tepki: Saldırılara karşı hazırız!

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin ülkedeki Venezüella'ya ait mal varlıklarını dondurmasına ilişkin, "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz" dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:28
Venezuela'dan ABD'ye sert tepki: Saldırılara karşı hazırız!

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Venezuela'ya ait tüm mal varlıklarını dondurması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Arreaza, söz konusu kararnamenin Venezuela hükümetini ticari ve ekonomik yönden bastırmak için çıkarılan yedinci kararname olduğunu ve Trump yönetiminin Venezuela'nın yurt dışındaki mal varlıklarının tamamının dondurulmasına ilişkin yeni bir kararname hazırladığını belirtti.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkenin uluslararası piyasalara erişemediğini, bu nedenle bazı ilaçların satın alınamadığını açıklayan Arreaza, buna karşı birçok ülkenin Venezuela'yı tedarik konusunda desteklediğini söyledi.

Arreaza, ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

"ABD'nin yaptırımlarını kabul edenler ülkesinde darbe isteyenlerdir"

Arreaza, ABD yaptırımlarını kabul eden Juan Guaido'yu hedef alarak, "ABD'nin yaptırımlarını kabul edenler ülkesinde darbe isteyenlerdir. Guaido da bu yaptırımları onaylayan kuklalardan biridir. Venezuela'yı bu saldırılar karşısında direnmeye ve sert bir şekilde boyun eğdiremeyeceklerini göstermeye çağırıyoruz" dedi.

Trump'ı 'ırkçı' olarak niteleyen Arreaza, "Şunu açıklığa kavuşturmak gerekir ki Venezuela halkının itibarını ve direnme gücünü zedelemek için kodaman, ırkçı bir devlet başkanından çok daha fazlası lazım" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Rusya ve Çin'e karşı giriştiği savaşta Venezuela'yı kendi bölgesi haline getirmek istediğinin altını çizen Arreaza, "Hükümet ile muhalefet arasındaki diyaloğa saygı duyma nezaketinde bulunun. Bu yapılanların Venezuela petrolü ve zenginlikleri için olduğunu biliyoruz. Sayın Trump, kendi ülkenizin ve düzgün bir yönetim bekleyen yaklaşık 10 milyon fakir halkınızın meselelerine odaklanın" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla dün yayımlanan kararnameyle Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz" ifadelerine yer verilmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:28
  1. Juan Guaido
  2. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza
  3. Venezuela
  4. ABD Başkanı Trump
  5. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor
    1. Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor
    2. Venezuela'dan ABD'ye sert tepki:..
    3. Başkent’te trafik kazası: 5 yaralı
    4. Antalya'da otomobil ile otobüs..
    5. Kahreden detay ortaya çıktı, kardeşi..
    6. Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    7. Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı..
    8. Çanakkale Kurban Bayramı namaz saati..
    9. FBI'dan California'daki silahlı..
    10. Bursa Kurban Bayramı namazı kaçta..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2019
    12. AB'den 'Brexit' açıklaması: Hazırız
    13. "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle..
    14. Drift yaptığı aracının fiyatı kadar..
    15. Libya'nın güneyinde elektrik..
    16. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    17. ABD polisinin siyahiye yaptığı..
    18. Umut Meraş’tan transfer isyanı
    19. Trump'tan gözdağı: Google'ı yakından..
    20. Başkentte trafik kazası: 5 yaralı
    21. Hakkari'de 107 kilogram eroin ele..
    22. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    23. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    24. Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz..
    25. MİT, Emniyet ve Jandarma'dan ortak..
    26. Bulanık’ta trafik kazası: 4 yaralı
    27. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    28. Hakkari’de, Jandarma, Emniyet ve..
    29. Libya'da 122 düzensiz göçmen yakalandı
    30. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri..
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!