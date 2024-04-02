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Dünya Venezuela'da ana muhalefet partili lider Norveç'ten özgür seçim için destek istedi! Dış basında gündem oldu
Dünya

Venezuela'da ana muhalefet partili lider Norveç'ten özgür seçim için destek istedi! Dış basında gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-02 01:04:00 - 2024-04-02 01:14:08
Venezuela'da ana muhalefet partili lider Norveç'ten özgür seçim için destek istedi! Dış basında gündem oldu

Venezuela'da ana muhalefet partisi lideri Maria Corina Machado yazmış olduğu mektup basında gündem oldu! Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ye mektup yazarak "özgür seçim için" destek olmasını istedi.

Venezuela'da ana muhalefet partisi lideri Maria Corina Machado, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ye mektup yazarak "özgür seçim için" destek olmasını istedi.

Machado, mektubunda, Norveç'in arabuluculuğunda Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında Barbados Adası'nda yapılan anlaşmayı hatırlatılarak, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimlerinin "özgür" bir şekilde yapılabilmesi için Norveç'ten destek talep etti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin anlaşmaya uymadığı belirtilen mektupta Machado, "Venezuela'daki siyasi aktörler arasında diyalog ve müzakere sürecinin kolaylaştırılması için elinizdeki diplomatik kaynakları üst düzeyde kullanmanızı talep ediyoruz. Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Machado, seçimde aday yapmak istedikleri Corina Yoris'in engellendiğini vurgulayarak, "Barbados anlaşması kapsamında 'her parti kendi adayını hiçbir engelleme olmaksızın seçimlerde aday gösterebilir' maddesi açık şekilde ihlal edildi. Yoris'in adaylığına engel teşkil eden hiçbir hukuki ve siyasi yasak olmadığı halde adayımızın başvurusu kabul edilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Ana muhalefetin ilk adayı Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesi üzerine Demokratik Üniter Platformu (PUD), yeni adayı olarak 22 Mart Cuma günü 80 yaşındaki Corina Yoris'i açıklamıştı.
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PUD'un X hesabından dün yapılan açıklamada, Ulusal Seçim Komisyonu'nun Yoris'in başvurusunu henüz onaylamadığı belirtilmişti.

Yoris, 25 Mart'taki basın toplantısında, hem elektronik ortamda hem de şahsen kayıt olma girişimlerinin başarısız olduğunu, sadece kendisinin değil aday olmak isteyen herkesin adlarının reddedildiğini söylemişti.

Latin Amerikalı 7 ülke de, Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimiyle ilgili "endişeli" olduklarını duyurmuştu.

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