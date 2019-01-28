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Venezuela'da 632 protestocu serbest bırakıldı

Venezuela’da geçen hafta Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı protestolarda gözaltına alınan 791 kişiden 632’sinin serbest bırakıldığı belirtildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 21:03
Venezuela'da 632 protestocu serbest bırakıldı

Sivil toplum örgütü Venezuela Ceza Forumu, gösteriler nedeniyle ülkenin her bölgesinde kaç tutuklama yapıldığını açıkladı.

Yayınlanan raporda geçen hafta Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı protestolarda gözaltına alınan 791 kişiden 632’sinin serbest bırakıldığı kaydedildi. Raporda, en çok gözaltının 171 kişiyle başkent Karakas bölgesinde olduğu belirtilirken, Aragua’da 112, Zulia’da da 97 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Öte yandan raporda, 1999'dan beri en yüksek gözaltına alınma sayısına ulaşıldığına dikkat çekildi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 21:03
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