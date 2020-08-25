  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Venezuela Ordusundan açıklama! ‘Kolombiya bize saldıracak’
Dünya

Venezuela Ordusundan açıklama! ‘Kolombiya bize saldıracak’

Venezuela Ordusu Operasyon Komutanı (CEOFANB) komutanı Amiral Remigio Ceballos Cumartesi günü Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırı başlatabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:18:00 -
Venezuela Ordusundan açıklama! ‘Kolombiya bize saldıracak’

Venezuela ile Kolombiya arasındaki gerilim dünya gündemine oturdu. Venezuela Ordusundan gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

Venezuela Ordusu Operasyon Komutanı (CEOFANB) komutanı Amiral Remigio Ceballos, Cumartesi günü Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırı başlatacağını söyledi.

Sosyal medyada dönen söylentiler üzerine Orinoco Tribune'un aktardığına göre, savaş olasılığı öne sürülerek, Venezuela’nın Kolombiya hükümeti tarafından sürekli tahriklere maruz kaldığı belirtildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Venezuela Silahlı Kuvvetlerini gerilla gruplarına silah sağlamakla suçladı.

Venezuela’nın İran’dan füze almak istediğini öğrenen Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela’nın güçlerini Belarus ve Rus silahlarıyla silahlandırdığını iddia etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

432

allahımdan dilerim kolombiya yerle bir olsun amin abd kalleşi karayipleri kendi arka bahçesi yaptı şimdi direnen ülkeleri ele geçirme peşinde amaç kompüle amerika kıtasındaki ülkeler abdye boyun eğsin hiçbirşeye karşı çıkamaz duruma gelsinler karayip hint ülkeleri zamanında nükleer güç olsalardı şimdi farklı olurdu herşey
  • Yanıtla
Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı
Medya

Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı

Gazeteci Hadi Özışık, FOX TV'den ayrıldığı iddia edilen Fatih Portakal'ın ardından İsmail Küçükkaya ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı...
Türkiye resti çekti: Gerilim artar
Gündem

Türkiye resti çekti: Gerilim artar

Yunanistan'ın Oruç Reis Gemisi'nin araştırma yaptığı bölgede tatbikat yapacağını açıklamasına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert tepk..
S-400’ler aktif edilmeyecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın cevapladı
Gündem

S-400’ler aktif edilmeyecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın cevapladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir medya kuruluşuna verdiği mülakatta Türkiye’nin Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi S-400’ler h..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı