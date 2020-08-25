Venezuela Ordusundan açıklama! ‘Kolombiya bize saldıracak’
Venezuela Ordusu Operasyon Komutanı (CEOFANB) komutanı Amiral Remigio Ceballos Cumartesi günü Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırı başlatabileceğini söyledi.
Venezuela ile Kolombiya arasındaki gerilim dünya gündemine oturdu. Venezuela Ordusundan gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.
Venezuela Ordusu Operasyon Komutanı (CEOFANB) komutanı Amiral Remigio Ceballos, Cumartesi günü Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırı başlatacağını söyledi.
Sosyal medyada dönen söylentiler üzerine Orinoco Tribune'un aktardığına göre, savaş olasılığı öne sürülerek, Venezuela’nın Kolombiya hükümeti tarafından sürekli tahriklere maruz kaldığı belirtildi.
Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Venezuela Silahlı Kuvvetlerini gerilla gruplarına silah sağlamakla suçladı.
Venezuela’nın İran’dan füze almak istediğini öğrenen Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela’nın güçlerini Belarus ve Rus silahlarıyla silahlandırdığını iddia etti.