Venedik’in yasaklı adası: Bu adaya normal insanlar alınmıyor!

İtalya’nın Venedik kentine yakın konumdaki Poveglia Adası, geçmişten bugüne uzanan ürkütücü hikâyeleri ve karanlık tarihiyle dikkat çekiyor. Bir zamanlar karantina bölgesi olarak kullanılan ada, ilerleyen yıllarda akıl hastanesine çevrilirken bugün ise hem yasaklı hem de tehlikeli bir yer olarak biliniyor.

İtalya Venedik Lagünü'nün güneyinde bulunan Poveglia, 3 küçük adacıktan oluşuyor. Bu adalardan biri geçmişte askeri karakol olarak kullanılan sekizgen bir yapı. Diğeri ise tamamen doğaya bırakılmış durumda. Asıl dikkat çeken ada ise üçüncü ada. Burası yıkık binalarıyla bilinen Poveglia’nın hayalet yerleşimi olarak anılan bölüm.

Poveglia 18. yüzyılda, veba salgınları sırasında şüpheli ve hasta kişilerin gönderildiği bir karantina istasyonuna dönüştürüldü. Salgınların şiddetlenmesiyle beraber ada adeta bir ölüm merkezi haline geldi.. İddialara göre on binlerce insan burada yaşamını yitirdi ve toplu mezarlara gömüldü. Bazı kaynaklar ise cesetlerin yakıldığını ve insan kalıntılarının toprağa karıştığını belirtiyor.

 

ADA, 1900'LÜ YILLARDA AKIL HASTANESİNE DÖNÜŞTÜ

Ada 1900'lü yıllarda bu defa akıl hastanesi olarak kullanıldı. Anlatımlara göre, hastane yöneticisinin hastalar üzerinde acımasız deneyler yaptığı ve sonunda çan kulesinden atlayarak hayatına son verdiği yönünde. Fakat bu hikayeyi doğrulayan resmi bir belge bulunmuyor. O dönemden bu yana adada paranormal olayların yaşandığı da iddia ediliyor.

ADAYA GİRMEK YASAK

Ada tamamen ziyaretçilere kapatılmış durumda. Nedeni yıllar süren ihmaller sonrası binaları çürümüş olması ve bunun tehlikelere açık olması. Adaya sadece araştırma ve belgesel çekimleri için özel izinle girilebiliyor.

