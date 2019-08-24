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Venedik değil Samsun

Samsun’da Salıpazarı ilçesinin ardından Terme ilçesini de vuran sel, hayatı felç etti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
Venedik değil Samsun

Samsun’da Salıpazarı ilçesinin ardından Terme ilçesini de vuran sel, hayatı felç etti. Sanayi sitesindeki esnaflar dükkanlara ulaşmak için kayıkla yolculuk etmek zorunda kaldılar.


Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağışlar, Samsun’un doğu ilçelerini de olumsuz etkiledi. Özellikle Salıpazarı, Terme ve Çarşamba’nın kırsal mahalleleri selden etkilendi. Terme’de şehir merkezindeki dükkanlar ve evler 1 metreye kadar su altında kaldı. Terme Sanayi Sitesi ise selden en çok etkilenen yerlerden birisi oldu. Esnaflar, dükkanlarındaki suları çıkartmaya sokaklarda kayıkla yolculuk ederek gitmek zorunda kaldılar.



"Büyük bir afet yaşadık"


40 yıldır ilk defa sanayinin bu kadar fazla etkilendiğini ifade eden Terme Sanayi Sitesi Başkanı Hüseyin Aydın, “Büyük bir afet yaşadık. Bu zamana kadar sanayide böyle sel görülmedi. Akşam başlayan yağmur, Salıpazarı’ndan gelen sel sularının da etkisiyle Terme sular altında kaldı. Biz bu sanayide yıllardır aynı sorunu yalıyoruz. Alınması gereken bazı tedbirler var. Gelecekte bu tür problemleri tekrar yaşamamak için, gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Tüm Terme halkına geçmiş olsun diyorum” dedi.


Sanayide kayıkla ulaşımlarını sağlayan esnaf ise yetkililerin sellere karşı önlem alması gerektiğini ifade ederek, yardım istediler.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
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