2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Uzun süredir okullarından ayrı olan milyonlar yüz yüze eğitime başlayacak. Alınan karar doğrultusunda aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları haftada 2 kez PCR testi vermek zorunda. Veliler ise kendilerine yönelik böyle bir zorunluluğun olup olmadığını araştırmaya başladı. Veliler PCR testi yaptıracak mı?

Velilerin aşı olması zorunlu mu? Veliler pazartesi günü PCR testi vermez zorunda mı?

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala milyonlar alınan tedbirler kadar aşı olmayan ailelerden PCR testi istenip istenmeyeceğini merak ediyor.

Ülkemizde 16 Ağustos itibariyle tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında “18 yaş ve üstü üniversite öğrencileri için tanımladık. 15 yaş ve üstü için de tercihe bırakmıştık. 12 yaş üstü kronik hastalığı, ek hastalığı olan çocuklarımız içinde ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil. 15 yaş üstü olduğu gibi tercihe bırakarak devam edilmesi kanaatindeyiz. Aşının zorunlu olarak yapılmasını çocuklarda değil, ek hastalığı olanlar için önemsiyoruz, tanımladık. 12 yaş üstü de 15 yaş üstü olduğu gibi tercihe bağlı yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Yıl boyunca yüz yüze eğitime devam edilmesini amaçladıklarını ifade eden Bakan Koca, “Bilim Kurulu hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündeme almak istemiyor. Elimizde artık aşı var. Vatandaşların tedbirlere uymalarını ve aşı olmalarını önemsiyoruz. Herkes lütfen bize destek olsun” dedi.

Velilere yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede öğrencilerle aynı evde yaşayan yetişkinlerin aşı olması tavsiye edildi.