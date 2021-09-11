Velilerden servis tepkisi: Okul servislerindeki sorunlara çözüm bekliyoruz

Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen eğitim-öğretime 6 Eylül’de tekrar başlamanın sevincini yaşayan öğrenci velileri, büyük bir artış yaşanan okul servis ücretlerine ise tepki gösterdi.

Servis bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten veliler, okul servis fiyatlarının da geçen yıla oranla iki kat arttığını vurgulayarak fiyatların makul seviyeye indirilmesini istiyor.

Anlaştıkları okul servislerinde sorun yaşadıklarını belirten bazı veliler de okul servisi firmalarının kendi aralarında yaptıkları anlaşmadan dolayı mağduriyet yaşadıklarını kaydetti.

Okul servislerinde yaşadıkları sıkıntılarını anlatan veliler, yetkililere seslenerek sorunlara çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Bir haftadır okul servisi tutmasına rağmen bir gün bile çocuğunun evden alınıp okula götürülmediğini ifade eden öğrenci velisi Zeki Öner, firmaların salgında yaşadıkları mağduriyetin faturasını vatandaşlardan çıkardığını söyledi.

“Okul servislerine çözüm bulup ücretlerde indirim yapmalarını istiyoruz”

Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyen Öner, “Okullar açıldığından beri okul servisi daha bir gün bile çocuğumu okula ne götürmüş ne de getirmiştir. Bu şekilde çocuğum derslerinden geri kaldığı için mağdur olmaktadır. Ne zaman servisi arasam bana ‘Araç sayımız azdır’ deyip beni oyalıyorlar. Geçen sene 120 lira olan servis ücreti bu sene 220 lira. Mecburen tutmak zorunda kaldım. Başka okul servislerini aradığımızda bize ya ‘Kontenjanımız yok’ ya da ‘Bizim bölgemiz değil’ diyorlar. Servis tutmamıza rağmen mağduruz. Yetkililerden isteğimiz okul servislerine çözüm bulup ücretlerine de indirim yapmalarını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Okul servis ücretlerine yüzde 100’ün üzerinde bir artış olmuş”

Öğrenci servisi bulamadığından dolayı çocuklarını okula göndermede sıkıntı yaşadığını belirten Şakir Çiçek ise şunları söyledi:

“Bir haftadır okul açılmasına rağmen servis hizmeti sıfır. Hangi okul servisini arasak bize ‘Araçlarımız eksik’ diyorlar. Ve bize ‘Devlet bize güvence sağlarsa istediğiniz kadar servis aracı piyasaya koyabiliriz’ diyorlar. Servis ücretleri zaten çok yükselmiş durumda. Geçen seneye göre servis ücretleri yüzde 100’ün üstende bir artış olmuş. Geçen sene 100 lira olan servis ücreti bu yıl 250 liraya çıkmış. Biz servis ücretine mi yetişelim, çocuklarımızın okul eşyaları ve evraklarına mı yetişelim? Şaşırmış haldeyiz. Devlet büyüklerimizden ricamız okul servisleri ile ilgili yaşadığımız bu sorunlara bir çare bulmalarıdır.”

“Okul servisleri öğrenci seçtikleri için mağdur oluyoruz”

Bu sene okul servis ücretlerinin aşırı pahalandığını ifade eden bir diğer öğrenci velisi Halil Er, “Geçen sene okul servis fiyatı 120 lira civarındayken, bu sene yaklaşık 300 liraya çıktığını görüyoruz. Hangi okul servisine gitsen bizi başkasına, başkası da diğerine yönlendiriyor. Yazık günahtır. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Okul servisleri birbirleri ile sanki anlaşmışlar ve öğrenci seçiyorlar. Sonra da götürmek istemiyorlar izlenimi veriyorlar. Zaten hayat pahalılaştı, çocuklarımızı doğru dürüst okula gönderemiyoruz. Çünkü servis ücretleri çok yüksek. Özellikle Sayın Batman Valimizin sesimizi duymasını istiyoruz. Lütfen bu okul servislerine bir an evvel bir çare bulmalarını istiyoruz.”





