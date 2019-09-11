Velilerden okul protestosu

Çorlu’da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Çorlu İlkokulu’nun fiziki şartlarının elverişsiz olduğunu, bahçe düzenlemesinin yapılmadığını, güvenlik açısından sıkıntıların olduğunu öne süren yaklaşık 200 veli, okul önünde toplanarak Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kadar protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Omurtak Caddesi üzerinde yer alan ve daha önce Kız Meslek Lisesi, Çorlu Anaokulu, Çorlu Öğretmenevi olarak da kullanılan ve son olarak Çorlu İlkokulu olarak tahsis edilen binada eğitim - öğretim başlamasına rağmen eksikler bulunduğunu öne süren veliler durumu protesto etti. Okul önünde toplanan ve yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giden veliler burada Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile görüşerek sorunlarını ilettiler.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nu dolduran veliler ile bir araya gelen Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan, velilerin taleplerini dinleyerek tüm sorunların en geç hafta sonu giderileceğini ve yeni haftada eğitimin sorunsuz bir şekilde devam edeceğinin sözünü verdi.

Bir saati aşkın süren görüşmenin ardından veliler ilçe milli eğitim müdürlüğü binasından ayrıldılar.