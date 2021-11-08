Son yıllarda pek çok tarihi dizi ekranlardaki yerini aldı. Tarihi dizilere ilginin artmasıyla izleyiciler, konular ve kavramlar üzerinde araştırma yapmayı tercih ediyor. Pek çok kişi veliaht ifadesinin ne olduğunu ne için kullanıldığını araştırıyor.

Veliaht nedir? Veliaht ne anlama gelir?

Veliaht, monarşi ile yönetilen ülkelerde hanedan üyesi olan tahtın gelecekte sahibi olacak kişiye verilen addır. Birçok monarşide veliahtlar önceden belirlenerek devlet yönetimi için özel hocalar tarafından yetiştirilmekte ve devlet yönetmeye hazırlanmaktaydılar. Genellikle Avrupa'da görülen bu uygulama tarihteki Türk devletlerinde bulunmamakta bütün hanedan üyeleri taht için eşit haklara sahip olmaktaydı.