0553 313 94 23

Velî (evliyâ) kimdir?

Lügatte veli; dost, arkadaş, itaatkar, komşu, işi üstlenen kişi anlamlarına gelmektedir. İslâmi ıstılahta; Allah dostları, Allah'ın sevgili kulları demektir.

27 Ocak 2019 Pazar 12:30
Velî (evliyâ) kimdir?

Allah velîlerinin O’nun dinine yardım etmeleri ve kendisine itaati temsil eden gruplar içinde bulunmaları’ şeklinde yorumlamıştır. Kuşeyrî’ye göre Allah’ın dost edindiği kimsenin alâmetlerinden biri O’nun tarafından kötülüklerden korunup arzularının yerine getirilmesi, diğeri de Hak dostlarının gönüllerine sevgisini yerleştirmesidir. Fahreddin er-Râzî, kulun velî isminden nasibinin Allah ile müşterek dostluğunun devamını sağlamak için kendisine düşen görevi yerine getirmesi olduğunu belirtir. Bu görev de Allah’tan başka her şeyden yüz çevirmek ve bütün varlığıyla O’nun azamet nuruna yönelmekle yerine getirilebilir.

Allah Teâlâ bunları seçmiş, kendilerine birtakım görevler vermiş, bu görevleri ifâ edecek güç ve imkânı da bahşetmiştir. Bu görevler arasında bunalmış, çaresiz kalmış, yardıma muhtaç kullarına yardım da vardır.

En azından büyük bir Müslüman kitlenin inandığı, İslâm kültüründe önemli ölçüde yeri bulunan bu kişileri ve vazifelerini inkâr eden dinden çıkmaz ama inananlar da Ehl-i Sünnet dairesinden çıkmış olmazlar.

Allah’ın ölmüş veya yaşayan kullarından yardım isteyen bir kimsenin dikkat etmesi, titizlik göstermesi gereken inanç ve davranış şudur: Normal olarak bir kulun gücü ve imkânı dışında olan bir şey kuldan istenmez, Allah’tan istenir. Normal olarak istenen şeyi yapabilecek birinden veya Allah tarafından kendisine müstesna bir güç ve imkân verildiğine inanılan bir kimseden (mesela gavsdan) yardım isteyen de, istediğini o kişinin değil, Allah’ın vereceğine, o kişiyi bu yardımı ulaştırmaya memur ve vasıta kıldığına inanmalıdır. Bu iki sınır çiğnenmedikçe şirke düşmek söz konusu olmaz.

Şirk ne zaman gerçekleşir?

Allah’tan istenecek bir şey kuldan istendiği, Allah’a yapılacak ibadet ve dua kula yapıldığı, Allah dilemedikçe ve izin vermedikçe kimsenin kimseye bir faydası olamayacağı inancından sapıldığı zaman şirke düşülür.

(Hayrettin KARAMAN)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 12:30
  1. Allah velîleri
  2. Kuşeyrî
  3. Allah’ın dost edindiği kimse
  4. Fahreddin er-Râzî
  5. Allah Teâlâ
  6. Müslüman
  7. Ehl-i Sünnet
  8. Şirk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En uygun yemek vakti
    1. En uygun yemek vakti
    2. AK Parti'nin oy pusulasındaki yeri 31..
    3. Klon sığırda ikinci kuşak başarısı
    4. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    5. Saç uzatmak sünnet midir?
    6. Fenerbahçe'nin transferde yeni rotası..
    7. İran'dan "halkın itirazlarına kulak..
    8. Tunç Soyer kimdir hangi görevlerde..
    9. Velî (evliyâ) kimdir?
    10. Aboubakar Kamara'dan Yeni..
    11. Durdurulan araçta 99 kilogram kaçak..
    12. Çocuk terbiyesini öğreten bir Peygamber
    13. Partilerin oy pusulasındaki yeri belli..
    14. Ankara'da hangi parti önde? Ankara..
    15. Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu..
    16. Tren ve binek araç çapıştı: Yaralılar..
    17. Üç bin kişiyi affettin, oğlumu da..
    18. Organize İşler 2 ne zaman vizyona..
    19. İnanç karşıtı câmi düşmanlarının..
    20. Galatasaray'dan ayrılan Garry..
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!