Gazeteciler Cemiyetinden jandarma ve emniyete ziyaret!

Dursun Suna / Niğde

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Lütfi Demirsoy ile yönetim kurulu üyeleri, Niğde’de güvenlik hizmetlerini yürüten emniyet ve jandarma teşkilatlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde, Niğde’nin gündemindeki konular, kentte yürütülen çalışmalar ve kamu kurumları ile yerel basın arasındaki iletişimin önemi ele alındı.

Cemiyet Başkanı Lütfi Demirsoy, basının toplum ile kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek doğru, tarafsız ve güvenilir haberciliğin önemine dikkat çekti. Kurumlar arasındaki güçlü iletişimin, vatandaşların doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Niğde İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Dinçer, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Caner Öz’e görevlerinde başarılar dileyen Cemiyet yönetimi, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti.

ZİYARETLERE NGC’NİN YÖNETİMİ VE ÜYELERİ KATILDI!

Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Lütfi Demirsoy başkanlığındaki ziyaretlere, cemiyetin yönetim kurulu üyeleri, eski başkanları, gazeteci-yazarlar ve yerel basın temsilcileri katıldı.

Lütfi Demirsoy: NGC Başkanı, Gündem Gazetesi ve Hamle Gazetesi sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni.

Ali Osman Sayın: Gazeteci-yazar, NGC eski Başkanı ve Şeref Divanı Başkanı.

Ahmet Öncü: NGC Kurucu Başkanı ve Şeref Divanı Üyesi.

Süleyman Tuzcu: Akademisyen-yazar, NGC eski Başkanı ve Başkan Yardımcısı.

Yasin Düzgün: Yeşil Bor Gazetesi Yayın Koordinatörü ve NGC Başkan Yardımcısı.

Abdurrahman Yılmaz: Yenigün Gazetesi sahibi ve NGC Şeref Divanı Üyesi.

Ayşegül Aslan: Niğde TV ve Hamle Gazetesi çalışanı, NGC Genel Sekreteri.

Dahi Gedik: Niğde Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve NGC Denetim Kurulu Üyesi.

Çağdaş Yüksel: Günaydın Gazetesi Haber Müdürü, İHA Muhabiri ve NGC Üyesi.

Dursun Suna: Yeni Akit Gazetesi Muhabiri, NGC Yönetim Kurulu Üyesi.

Mevlüt Kahraman: Gündem Gazetesi Müessese Müdürü ve NGC Denetim Kurulu Üyesi.

Yüksel Erdoğanöz: Hamle Gazetesi Foto Muhabiri ve NGC Yedek Yönetim Kurulu Üyesi.

Doğan Ertürk: Gündem Gazetesi Haber Müdürü ve NGC Yedek Yönetim Kurulu Üyesi.

Yeşim Özkan: Bor FM sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni, NGC Üyesi ile birlikte katıldılar.