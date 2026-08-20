Vehbi Vakkasoğlu: Evliliklerde yok haline geldi

Akit TV ekranlarında yayınlanan Söz Meydanı programında, "Türk Aile Yapısındaki Değişim" ve "Gelecek İçin Nüfus Politikası Nasıl Olmalı?" konuları masaya yatırıldı. Programda konuk olan Hukukçu-Yazar Hayati İnanç ile Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, modern çağın aile ve insan ilişkileri üzerindeki etkilerine dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Malı sevdik, insanı Kullandık"

Programda konuşan Hayati İnanç, modern çağda insan ile nesne arasındaki ilişkinin tersine döndüğünü vurguladı. Meseleye medeniyet ve değerler penceresinden bakan İnanç, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi mal kullanılmak için, insan sevilmek için. Biz modern çağda malı sevdik, insanı kullandık. Kaos oradan çıktı galiba. İnsanı araç gibi görmeye başladık, istatistik konusu olarak ele aldık. Manevi veçhesini önce ihmal, sonra ihlal ettik."

İnsanın değerinin fiziksel bedeninden ziyade taşıdığı ruhta olduğunu belirten İnanç, medeniyetimizin insanı merkeze alan anlayışından uzaklaşılmasının toplumsal sonuçlarına dikkat çekti.

"Sadece maddi desteklerle çözülemez"

Nüfus politikaları ve evlilik teşvikleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu ise devletin evliliği teşvik eden maddi adımlarını olumlu bulmakla birlikte, sorunun kökeninin yalnızca ekonomiyle açıklanamayacağını belirtti.

Avrupa ve Almanya örneğini vererek maddi yardımların tek başına yeterli olmadığını savunan Vakkasoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer maddi kolaylıklar sağlayarak, para pul destekleri verilerek evlilik ve nüfus artışı olsaydı, başta Almanya ve Avrupa bunu çoktan başarırdı. Ne kadar yardım veriyor olurlarsa olsunlar nüfus geriye gidiyor. Sıkıntı gönül meselesi; manevi atmosferini ve ortamını hazırlayamıyorlar."

Evliliğin sadece bedeni bir ihtiyacın karşılanması değil; kutsal, yüce ve manevi bir sorumluluk olduğunu ifade eden Vakkasoğlu, günümüzde bu manevi dayanağın ve kutsallık algısının zayıfladığını dile getirdi.

Programda, güçlü bir toplum yapısının korunması için yalnızca ekonomik tedbirlerin değil, aile müessesesini destekleyecek manevi ve kültürel değerlerin de ihya edilmesi gerektiği vurgulandı.