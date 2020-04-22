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Aktüel

Vefat eden Espiye Kaymakamı Baştürk’ün yerine atama yapıldı

Giresun’un Espiye İlçe Kaymakamı Dede Musa Baştürk’ün vefat etmesiyle boşalan kaymakamlık görevine Kaymakam Vekili Muhammed Enes Çıkrık atandı.

2020-04-22 16:05:56 -
Vefat eden Espiye Kaymakamı Baştürk’ün yerine atama yapıldı

Giresun’un Espiye İlçe Kaymakamı Dede Musa Baştürk’ün vefat etmesiyle boşalan kaymakamlık görevine Kaymakam Vekili Muhammed Enes Çıkrık atandı. Ataması yapılan kaymakam vekili Muhammed Enes Çıkrık, ilçedeki görevine başladı.


Aslen Trabzon- Dernekpazarı ilçesinden olan Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, önceliğin vatandaşa ve millete hizmet etmek olduğunu belirtti. Kaymakam Çıkrık, "Bu güzel ilçede bulunmak ve halkımıza hizmet etme imkanı bulduğum için kıvanç duymaktayım. Görev sürem boyunca vatandaşlarımızın mutlu huzurlu yaşamaları ve sorunlarını çözme konusunda elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Kapımız ve gönlümüz halkımıza her zaman açıktır" dedi.


2018 ‘de Giresun Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan, Trabzon İli Yomra İlçesinde Kaymakam Refikliği, Akkuş İlçe Kaymakam vekilliği, Afyonkarahisar Çobanlar ilçe kaymakamlığında görev yapan kaymakam Vekili Muhammed Enes Çıkrık yeni atamasıyla birlikte görevine Espiye’de devam ediyor.


Espiye Kaymakamı olarak görev yapan Dede Musa Baştürk ise 17 Mart tarihinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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