Fransa'da İngiltere krizi: 100 uçuş iptal edildi!
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, kabin ekibinin çalışma saatlerinde yapılan ani değişikliğe tepki olarak başlattığı grev nedeniyle Fransa'da 100 uçuşunu iptal etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, kabin ekibinin çalışma saatlerinde yapılan ani değişikliğe tepki olarak başlattığı grev nedeniyle Fransa'da 100 uçuşunu iptal etti.
Birleşik Krallık merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi EasyJet, Fransa’daki havalimanlarından gerçekleşecek yaklaşık 100 uçuşunu, kabin memurunun grevi nedeniyle iptal ettiğini açıkladı. Sendikalar, şirketin Fransa’da yaşayan 900 kabin görevlisinin yaklaşık yarısının greve katılacağını ve bunun Paris, Nice, Bordeaux ve Lyon’dan kalkan uçuşların yaklaşık yarısını etkileyeceğini söyledi. Easyjet, havaalanlarının yoğun olduğu ulusal tatile denk gelen bir hafta sonuna denk geldiği için eylemi “fırsatçılık” olarak nitelendirdi.
Fransa, yakın zamanda ABD’li özel sermaye şirketi Apollo tarafından 7.7 milyar dolarlık bir anlaşmayla devralınan EasyJet için önemli bir pazar. Mağdur müşterilerine alternatif güzergahlar bulma konusunda yardımcı olmaya çalışan şirket Fransa’daki yolcu sayısı bakımından Air France’tan sonra ikinci sırada yer alıyor.
ÇALIŞANLAR 'İSTİKRAR' İSTİYOR SNPNC-FO sendikasından William Bourdon, kabin görevlilerinin görevlerinde “istikrar” istediğini söyledi. Bazı kabin memurları çalışma saatlerinin ve güzergahlarının haftada 50-60 kez keyfi olarak değiştirildiğini belirtti ve “Kişisel hayatlar veya çocuk bakımı gibi meseleler, çoğu değişiklik son anda -24-48 saat önce- yapıldığı için son derece karmaşık hale geliyor. Sürekli bir müzikli sandalye oyunu gibi” dedi.
Görüşmelere katılan üç sendika grevin 2 Eylül ‘e kadar sürebileceği uyarısında bulundu. Bourdon’un aktardığına göre EasyJet bir havaalanında personel eksikliği olduğunda, başka bir üsten personel çağrılıyor ve bu üsten de kendi açığını kapatmak zorunda kalıyor. EasyJet ise personeli böylesi yoğun bir hafta sonunda grevi iptal etmeye çağırdı ve Eylül ayında görüşmelerin gerçekleştirilmesi vaadinde bulundu.
Nisan ayındaki bir önceki grevin etkisi ise sınırlı kalmıştı. Sendikalar, şirketi grev gününde çalışmak için 700 Euro’ya kadar ikramiye teklif etmekle suçlamıştı. Bourdon, şirketi bu hafta sonu benzer bir “yasadışı” taktik kullanmaması konusunda uyardıklarını dile getirdi.
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