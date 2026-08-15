Fransa'da İngiltere krizi: 100 uçuş iptal edildi!

Görüşmelere katılan üç sendika grevin 2 Eylül ‘e kadar sürebileceği uyarısında bulundu. Bourdon’un aktardığına göre EasyJet bir havaalanında personel eksikliği olduğunda, başka bir üsten personel çağrılıyor ve bu üsten de kendi açığını kapatmak zorunda kalıyor. EasyJet ise personeli böylesi yoğun bir hafta sonunda grevi iptal etmeye çağırdı ve Eylül ayında görüşmelerin gerçekleştirilmesi vaadinde bulundu.