İşçi, 15 metre derinlikte fenalaştı! Foseptik çukuruna girdi canından oldu!
Tuzla’da bir sitenin bahçesindeki foseptik çukurunu temizlemek için içeri giren işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tuzla’da bir sitenin bahçesindeki foseptik çukurunu temizlemek için içeri giren işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Bostan Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, foseptik çukurunu temizlemek için yaklaşık 15 metre derinliğindeki çukura giren işçi, içeride fenalaştı.
İşçinin çukura girdikten sonra bir daha çıkmaması üzerine durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden işçi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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