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İşçi, 15 metre derinlikte fenalaştı! Foseptik çukuruna girdi canından oldu!

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DHA Giriş Tarihi:

İşçi, 15 metre derinlikte fenalaştı! Foseptik çukuruna girdi canından oldu!

Tuzla’da bir sitenin bahçesindeki foseptik çukurunu temizlemek için içeri giren işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#1
Foto - İşçi, 15 metre derinlikte fenalaştı! Foseptik çukuruna girdi canından oldu!

Olay, saat 12.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Bostan Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

#2
Foto - İşçi, 15 metre derinlikte fenalaştı! Foseptik çukuruna girdi canından oldu!

Edinilen bilgilere göre, foseptik çukurunu temizlemek için yaklaşık 15 metre derinliğindeki çukura giren işçi, içeride fenalaştı.

#3
Foto - İşçi, 15 metre derinlikte fenalaştı! Foseptik çukuruna girdi canından oldu!

İşçinin çukura girdikten sonra bir daha çıkmaması üzerine durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - İşçi, 15 metre derinlikte fenalaştı! Foseptik çukuruna girdi canından oldu!

Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden işçi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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