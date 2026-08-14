AK Parti’ye geçeceği konuşulan Ümit Dikbayır’dan dikkat çeken açıklama: “Kimin dost, kimin düşman olduğunu görüyorsunuz”

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın siyasi geleceğine ilişkin gündeme gelen AK Parti’ye katılacağı yönündeki haberlerin ardından gözler 14 Ağustos’a çevrilmişti.

Dikbayır, beklenen günde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

“NİHAYET BUGÜN 14 AĞUSTOS”

Hakkında günlerdir yapılan haberleri ve yorumları takip ettiğini belirten Dikbayır, açıklamasına dikkat çeken bir ifadeyle başladı:

“Nihayet bugün 14 Ağustos. Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim.”

Dikbayır’ın özellikle “Nihayet bugün 14 Ağustos” ifadesini kullanması, AK Parti’ye katılacağı yönündeki beklentilere doğrudan cevap olarak yorumlandı.

“KİRLİ SİYASET ARENASINDA BUNLAR YAPILMAYA DEVAM EDECEK”

Siyasette kendisine yönelik benzer söylemlerin devam edeceğini belirten Dikbayır, yaşanan süreçten önemli tecrübeler çıkardığını söyledi.

Dikbayır şöyle devam etti:

“Biliyorum ki bu kirli siyaset arenasında bunlar yapılmaya devam edecek. Ancak böyle süreçlerin insana kattığı önemli bir tecrübe de var.”

“KİMİN DOST, KİMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ”

Ümit Dikbayır’ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise çevresindeki isimlere yönelik mesajı oldu.

Dikbayır:

“Kimin dost, kimin düşman; kimin samimi, kimin riyakâr olduğunu daha açık görüyorsunuz.”

ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Dikbayır’ın hakkında çıkan AK Parti’ye geçiş haberlerinin ardından yaşanan siyasi tartışmalara yönelik sert bir mesaj olarak değerlendirildi.

“DOĞRU BİLDİKLERİMİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Siyasi yol haritasına ilişkin de mesaj veren Sakarya Milletvekili, bundan sonraki süreçte kendi doğruları doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı.

Dikbayır:

“Yaşanan her şey, hayat tecrübemize yeni bir ders daha ekliyor. Ben ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiklerimi yapmaya, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim.”

Açıklamasını ise:

“Gerisini Allah’a havale ediyorum.”

sözleriyle tamamladı.

AK PARTİ’YE GEÇİŞ İDDİALARINA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Dikbayır’ın açıklamasında AK Parti’ye katılacağına ilişkin doğrudan bir duyuru yer almaması dikkat çekti. Milletvekili, bunun yerine hakkında çıkan haberleri “yalan ve yanlış haberler, yorumlar, dedikodular ve paylaşımlar” sözleriyle eleştirdi.

İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra CHP’ye katılan ve daha sonra CHP’den de istifa eden Dikbayır, milletvekilliği görevini bağımsız olarak sürdürüyor.

14 Ağustos için ortaya atılan AK Parti’ye katılım beklentisinin gerçekleşmemesinin ardından Dikbayır’ın siyasi yoluna şimdilik bağımsız milletvekili olarak devam edeceği görülüyor.