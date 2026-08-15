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Gündem DEM Parti’den ayrılmıştı: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu! Türkan Kayır kimdir?
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DEM Parti’den ayrılmıştı: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu! Türkan Kayır kimdir?

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DEM Parti’den ayrılmıştı: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu! Türkan Kayır kimdir?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den Şırnak’ın İdil Belediye Başkanı seçilen, daha sonra partisinden ihraç edilerek görevini bağımsız sürdüren Türkan Kayır, AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozetini taktığı Kayır, AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu.

AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen özel programda dikkat çeken bir katılım gerçekleşti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den İdil Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra partisinden ihraç edilen Türkan Kayır, AK Parti saflarına katıldı.

Kayır’ın parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

YÜZDE 71,27 OYLA SEÇİLMİŞTİ

Türkan Kayır, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde DEM Parti’nin adayı olarak girdiği İdil Belediye Başkanlığı yarışında 7 bin 909 oy ve yüzde 71,27 oy oranıyla seçimi kazanmıştı.

Aynı seçimde AK Parti adayı İkbalhan Haznedar ise yüzde 19,96 oy almıştı.

Ancak DEM Parti yönetimi, Aralık 2024’te “parti karşıtı zihniyetlerle hareket ettiği” gerekçesiyle Türkan Kayır ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek’i partiden ihraç etmişti.

Kayır, ihraç kararının ardından belediye başkanlığından ayrılmayarak görevini bağımsız olarak sürdürmüştü.

 

AK PARTİ’NİN İLK SÜRYANİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümünde siyasi kariyerinde yeni bir sayfa açan Kayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden rozetini alarak AK Parti’ye katıldı.

Süryani kökenli olan Kayır, bu katılımla birlikte AK Parti tarihinin ilk Süryani belediye başkanı unvanını aldı.

Kayır, bundan sonraki süreçte İdil Belediye Başkanlığı görevini AK Parti çatısı altında sürdürecek.

 

TÜRKAN KAYIR KİMDİR?

Türkan Kayır, 1972 yılında Şırnak’ın İdil ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İdil’de tamamlayan Kayır, lise eğitimini Almanya’da sürdürdü ve uzun yıllar yurt dışında yaşadı.

Evli ve üç çocuk annesi olan Kayır, 2024 yerel seçimleriyle aktif siyasette öne çıktı. DEM Parti’den İdil Belediye Başkanı seçilen Kayır, partiden ihraç edilmesinin ardından bağımsız olarak görevine devam etti.

AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü programında partiye katılan Türkan Kayır, İdil Belediye Başkanlığı görevini artık AK Parti bünyesinde sürdürecek.

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Yorumlar

Ali.

İş kadına kaldiyse. Heyhat.

Mehmet tanrıverdi

Önemli olan halka hizmet
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