  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li meclis üyesinin kirli tezgahı patladı! Suç örgütüne azmettiricilikten tutuklandı! Sisi'den Zelenskiy'e kritik telefon! İki lider Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdı CHP, DEM ve YRP'de deprem! 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! AK Parti safları 3 yeni milletvekiliyle daha da güçlendi! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı Nefes kesen düelloda kazanan çıkmadı! Galatasaray 2 - 2 Çorum FK Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi Terörsüz Türkiye vurgusu! 40 yıllık belaya nokta konuyor! Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti! Devlet Bahçeli’den AK Parti’nin 25. kuruluş yılına özel çelenk Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında sıcak gelişme
Gündem Mustafa Ceylan Batı’nın “Yahudi-Hristiyan değerleri” söylemini hedef aldı: Vahşetin üzerini böyle örtüyorlar
Gündem

Mustafa Ceylan Batı’nın “Yahudi-Hristiyan değerleri” söylemini hedef aldı: Vahşetin üzerini böyle örtüyorlar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mustafa Ceylan Batı’nın "Yahudi-Hristiyan değerleri" söylemini hedef aldı: Vahşetin üzerini böyle örtüyorlar

Akit Gazetesi Yazarı Mustafa Ceylan, “Vahşetin üzerini böyle örtüyorlar” başlıklı yazısında Batı’da giderek daha fazla kullanılan “Yahudi-Hristiyan değerleri” söylemini mercek altına aldı. Ceylan, söz konusu kavramın İsrail’in Gazze politikalarına yönelik eleştirileri bastırmak ve İslam karşıtlığını beslemek amacıyla siyasi bir araç haline getirildiğini yazdı.

Akit Gazetesi Yazarı Mustafa Ceylan, son dönemde Batılı siyasetçi ve medya organlarının sıkça kullandığı “Yahudi-Hristiyan değerleri” kavramına sert tepki gösterdi.

Ceylan, Batı’nın “medeniyet”, “insan hakları” ve “demokrasi” söylemleri ile Gazze konusunda izlediği politikalar arasında büyük bir çelişki bulunduğunu belirterek, yeni söylemin İsrail’e yönelik eleştirilerin önünü kesmek için kullanıldığını ifade etti.

“Belirli bir devlet politikasını koruyor”

Ceylan, yazısında Georgetown Üniversitesi bünyesindeki The Bridge Initiative Projesi Direktör Yardımcısı Mobashra Tazamal’ın değerlendirmelerine de yer verdi.

Tazamal’ın, “Bu kavram Yahudileri veya Yahudiliği korumuyor, belirli bir devlet politikasını koruyor ve Yahudi kimliğini buna kılıf olarak kullanıyor” sözlerini aktaran Ceylan, meselenin dini değerlerden çok siyasi hedeflerle ilgili olduğunu savundu.

İsrail politikalarını eleştiren Müslümanların yanı sıra Yahudilerin ve insan hakları savunucularının da kimi zaman “aşırı uç” veya “iç tehdit” olarak gösterildiğini belirten Ceylan, bunun Batı’daki ifade özgürlüğü tartışmalarını derinleştirdiğini ifade etti.

Wilders, Farage ve Netanyahu’ya dikkat çekti

Mustafa Ceylan, Geert Wilders, Nigel Farage ve Binyamin Netanyahu gibi isimlerin de “Yahudi-Hristiyan değerleri” söylemini siyasi bir araç olarak kullandığını savundu.

11 Eylül saldırılarının ardından Müslümanlara yönelik söylemin giderek sertleştiğini belirten Ceylan, göç ve nüfus tartışmaları üzerinden Müslümanların Batı toplumlarında “iç tehdit” şeklinde sunulmaya çalışıldığını ifade etti.

“Nihai hedef Gazze”

Yazısının merkezine Gazze’yi yerleştiren Ceylan, İsrail’in Batı açısından yalnızca Orta Doğu’daki bir müttefik olarak görülmediğini, aynı zamanda bölgede yürütülen daha geniş bir siyasi mücadelenin parçası olarak konumlandırıldığını savundu.

Gazze’de yaşananlara tepki gösteren protestocuların bazı Batı ülkelerinde polis müdahaleleriyle karşılaştığını ve üniversitelerde Filistin yanlısı gösteriler üzerinden ifade özgürlüğü tartışmalarının yaşandığını hatırlatan Ceylan, İsrail’e yönelik eleştirilerin “terörizme destek” suçlamasıyla bastırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Ceylan: Medeniyet maskesi düşüyor

Batı’nın kullandığı söylemin artık inandırıcılığını kaybettiğini savunan Mustafa Ceylan, Gazze’de yaşananların dünya kamuoyunun Batı’nın insan hakları ve demokrasi söylemlerini yeniden sorgulamasına neden olduğunu belirtti.

Ceylan yazısını, İslam karşıtlığına ve İsrail politikalarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak tamamladı ve “Bize düşen, bu kirli oyunu her platformda ifşa etmek ve zalimin karşısında elif gibi dimdik durmaktır” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CEYLAN'IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!
Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!

Gündem

Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!

İsrail'in yeni savaşı: Gazze'deki deliller sahada ve dijitalde yok ediliyor
İsrail'in yeni savaşı: Gazze'deki deliller sahada ve dijitalde yok ediliyor

Gündem

İsrail'in yeni savaşı: Gazze'deki deliller sahada ve dijitalde yok ediliyor

Çanakkale ruhu... Gazze'de 16 yaşında bir Kassam savaşçısı!
Çanakkale ruhu... Gazze'de 16 yaşında bir Kassam savaşçısı!

Dünya

Çanakkale ruhu... Gazze'de 16 yaşında bir Kassam savaşçısı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vicdanli tüm barolar fikri taakip yapmali, SOYKIRIM DESTEKCISI, ISBIRLIKCUSI, ALGI-SOSFAL MEDYA PEOPAGANDA GOREVLIKERINI, GAZZEDEKI ENKAZI KALDIRAN KATİL SIYONAZI SIRKETLERI DE UCM NE SIKAYET ETMELI VE TAKIPCISI OLMALI...

Rahat birakilmamali en kucuk bir an icin bile.....DMM FAALIYETI YURUTULMELI DUNYA KAMUOYUNU DOGRU BILGILENDURMEK ICIN COK KANALDAN SUREKLI YAYIN VE MUCADELE YAPILMALI
Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi
Gündem

Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi

Alihan Kuriş suç örgütünün mali islerden sorumlu kasası olarak bilinen ve hakkında yakalama kararı olan firari on isimden biri olan Hilmi Tu..
Alihan Kuriş’in "Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde" kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu
Gündem

Alihan Kuriş’in “Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde” kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş etrafında oluşturulan dini liderlik anlatısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Afrika’dak..
Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: "Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun"
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: “Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun”

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik sert sözleri yeniden gündeme geldi. Ağıralioğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23