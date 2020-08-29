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Aktüel Vefat eden AFAD Ardahan İl Müdürü Ors toprağa verildi
Aktüel

Vefat eden AFAD Ardahan İl Müdürü Ors toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 13:17:21 -
Vefat eden AFAD Ardahan İl Müdürü Ors toprağa verildi

ARTVİN (AA) - Beyin kanaması nedeniyle vefat eden Afet ve Acil Durum (AFAD) Ardahan İl Müdürü Fırat Ors, Artvin’in Yusufeli ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 49 yaşındaki Fırat Ors için ilçeye bağlı Narlık köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Köyün camisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek kılınan namazın ardından, Ors’un cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Ors’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kılınç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı, Ardahan AFAD Müdürlüğü personeli, bazı daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Doruk, aileye başsağlığı diledi.

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