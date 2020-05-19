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Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, önce bayrak sonra yardım dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:51:45 -
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, önce bayrak sonra yardım dağıttı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı hediye ettikleri vatandaşlara sonra yardım kolileri dağıttı.

Dağıtım merkezinde araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, daha sonra konvoy eşliğinde yardımları dağıtacakları mahallelere dağıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların kapılarını çalan ekipler, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi'ni kutladı.

Görevliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sivas Valisi Salih Ayhan'ın selamını ilettikleri vatandaşlara evlerine asmaları için önce Türk bayrağı verdi.

Ekipler daha sonra vatandaşlara yardım kolilerini teslim etti.

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