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Aktüel

Vefa Sosyal Destek Grubu bayramda bin 449 kişiye hizmet götürdü

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayan Kırıkkale Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, 80 kişilik saha ekibi ile Arife günü ve 3 günlük Ramazan Bayramı süresince de 65 yaş ve üzeri bin 449 vatandaşın temel ihtiyacını karşıladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:58:15 -
Vefa Sosyal Destek Grubu bayramda bin 449 kişiye hizmet götürdü

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayan Kırıkkale Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, 80 kişilik saha ekibi ile Arife günü ve 3 günlük Ramazan Bayramı süresince de 65 yaş ve üzeri bin 449 vatandaşın temel ihtiyacını karşıladı.


Korona virüs salgını dolayısıyla kentte ilk defa uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Hattı’ndan çoğunlukla ekmek, ilaç ve gıda ile ilgili taleplerde bulunurken, ekipler bu taleplere kayıtsız kalmadı. Ramazan ayı süresince de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özverili bir şekilde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubumuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca temin edilen 9 bin 571 adet gıda kolisini de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

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