Vefa ekibine "yeni doğan çocuğun kulağına isminin okunması" talebi

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan din görevlisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarı çıkamayan ailenin yeni dünyaya gelen bebeğin kulağına dualarla ismini okudu.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için kent genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, seyahat izin belgesi, bankacılık işlemleri, gıda ve benzeri birçok talebi yerine getiriyor.

Emniyet ve jandarmanın da aralarında bulunduğu personelin görevlendirildiği Vefa Grubu, "doğum günü kutlaması", "çiçek", "elektrikçi", "kitap", "maaş çekme", "tesisatçı bulma" gibi istekleri de hassasiyetle karşılamaya çalışıyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan otobüs şoförü Hasan (33), hemşire Canan Türkeri (28) çiftinin Ramazan Bayramı'nın arife günü dünyaya gelen çocukları için istenen talep de yine Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde sezaryen ile 2 kilo 850 gram dünyaya gözlerini açan ve Umut Aras ismi verilen bebeğin isminin kulağına dualarla okunması için aile imam talebinde bulundu.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda bulunan din görevlisi, ailenin evine giderek bebeğin sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuyup dua etti.

Hasan Türkeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni doğan oğlunun kendilerine en güzel bayram hediyesi olduğunu, oğlunun kulağına isminin okunmasını istediğini ancak kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamadıkları için Vefa Grubundan yardım istediğini anlattı.

Türkeri, "Biz sadece telefon ettik, sağolsunlar kapımıza kadar geldiler. Bebeğimi kucağıma aldım. Hocam güzel bir şekilde oğlumun kulağına ezanımızı okudu kamet getirdi. Oğlumun ismini hayırlı dualarla kulağına okuyup vermiş olduk. Gönlümüz çok ferahladı. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz bu zor süreçte bir telefon kadar yakın. Biz alo diyoruz, onlar tüm isteklerimizi eksiksiz yerine getiriyor." dedi.

Anne Canan Türkeri ise isteklerini geri çevirmeyen herkese teşekkür etti.

Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu Müdürü ve Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Bilal Er ise vatandaşa yardım etmek için sahada aktif rol aldıklarını ve günlük 200'ün üzerinde talebi karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.















