Okullardaki Mescit Kararına savaş açtılar: DEM Parti Yine İslam'a saldırdı!

İstanbul Valiliği'nin okullara mescit kazandırılmasına yönelik attığı hayırlı adımı hedefine koyan sözde Şeyh Said'çi özde 1930'ların CHP'sinin günümüz temsilcisi DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Müslüman halkın inanç değerlerini ve gençliğin manevi gelişimini hedef alan skandal açıklamalarda bulundu.

Halkın mukaddesatıyla ve İslami değerlerle her fırsatta saldıran DEM Parti, okullarda öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını kolaylaştırmaya yönelik projelere karşı yürüttüğü algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

İstanbul Valiliği'nin, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının temel hakkı olan ibadetlerini okul ortamında rahatça yerine getirebilmeleri ve cuma namazı gibi ibadetler için okul dışına çıkışlarda yaşanan aksamaların önüne geçilmesi amacıyla başlattığı "Her Okula Mescit" uygulaması, DEM Parti’yi rahatsız etti.

İslami Eğitime ve İbadet Özgürlüğüne Hazımsızlık!

Grup toplantısında yaptığı konuşmada Valiliğin bu kararını küstah ifadelerle hedef alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, gençlerin ve çocukların cami ve mescit ortamıyla buluşmasından duyduğu rahatsızlığı ilan etti.

Koçyiğit, çocukların sabah namazına ve camiye götürülmesini diline dolayarak şu skandal ifadeleri kullandı:

"Küçücük çocukların sabah 5'te zorla camiye götürülmesini konuştuk. Özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş, eğitim dinselleştirilerek içi boşaltılmıştır. Sanki öğrencilerin tek eksiği Cuma Namazı kılınacak bir alan. Eğitim cemaatlerin, tarikatların eline bırakılmıştır."

İnanç Düşmanlığı Büyüyerek Devam Ediyor

Öğrencilerin anayasal hakkı olan ibadet özgürlüğünü ve okul idarelerinin gençleri manevi tehlikelerden koruma adımlarını "eğitimin dinselleşmesi" yaygarasıyla karalamaya çalışan DEM Parti'nin bu söylemleri, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

İslam'ın ve mukaddesatın eğitime girmesini adeta bir tehdit olarak gören zihniyet, çocukların İslami ahlak ve maneviyatla yetişmesinden duyduğu rahatsızlığı "laiklik" kılıfı arkasına sığınarak sergilemeye devam ediyor.

Müslüman halkın evlatlarının kendi okullarında cuma namazı kılabilmesini "lüzumsuz bir detay" gibi göstermeye çalışan bu anlayış, parti politikalarındaki İslam karşıtı kodları ve halkın inanç değerlerine olan yabancılaşmasını bir kez daha gözler önüne serdi.