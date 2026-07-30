  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arap sabunu: Bezlerin imdadına koşuyor! Beyaz eşyaları ilk günkü gibi beyaz olacak, tamamen etkileyecek Tarihi ana sayılı saatler kaldı: Türk savaş uçakları bölgeye konuşlanıyor Resmen düğmeye bastılar: Beşiktaş Fofana için görüşmelere başladı Bebekliğin ilk iki yılına dikkat: Şekeri kes, beynini koru Artık daha kolay ama daha riskli: İkinci el oto alırken bunlara dikkat! 'Büyük balık stratejisi' tarihi bir riskle karşı karşıya... Dursun Özbek'ten dev hamleler: 72 saatte işi bitirecek! Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol akacak: Petrolün gölgesinde dev anlaşmalar geliyor Mavi Su Verimliliği Belgesi aldı İstanbul Havalimanı’ndan bir ilk 40 yıllık balıkçıdan müjde Denizlerde patlama yaşanacak
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Artık daha kolay ama daha riskli: İkinci el oto alırken bunlara dikkat!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Artık daha kolay ama daha riskli: İkinci el oto alırken bunlara dikkat!

İkinci el araç ticaretinin dijital ortama kaydığını belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, alıcıların sadece aracın fiziksel durumuna değil, online ortamda sunulan evraklara da hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - Artık daha kolay ama daha riskli: İkinci el oto alırken bunlara dikkat!

Erkoç, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin alım satım süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırdığını, ancak teknolojinin sağladığı imkanların yanı sıra, yeni risk alanlarını da beraberinde getirdiğini anlattı. Son yıllarda ikinci el araç arayışlarının, büyük ölçüde internet ortamına taşındığını aktaran Erkoç, vatandaşların ilanlarda yer alan fotoğraflar, ekspertiz raporları, araç geçmişi bilgileri ve satıcı profillerini daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Artık daha kolay ama daha riskli: İkinci el oto alırken bunlara dikkat!

Erkoç, tüketicilerin araç satın alma sürecinin önemli bir bölümünü dijital ortamda yürüttüğüne işaret ederek, "Bu durum, zaman ve erişim açısından önemli avantajlar sağlıyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dijital içeriklerin doğruluğunu sorgulamak da her zamankinden daha önemli hale geliyor. Araç alırken sadece kaportaya, motora veya ekspertiz raporuna değil, dijital ortamda sunulan bilgilerin güvenilirliğine de dikkat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

#3
Foto - Artık daha kolay ama daha riskli: İkinci el oto alırken bunlara dikkat!

GÜVEN SEKTÖRÜMÜZÜN TEMEL ÖNCELİKLERDEN: İkinci el araç ticaretinde güvenin, sektörün en önemli unsuru olduğuna dikkati çeken Erkoç, yetki belgesi sahibi, kayıtlı ve kurumsal işletmelerden yapılan alışverişlerin, tüketiciler açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguladı. Erkoç, işlemlerin kurumsal firmalar üzerinden yapılmasının önemine değinerek, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın araç alım satım işlemlerini, yetki belgeli ve kurumsal işletmeler aracılığıyla gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor. Kurumsal işletmeler, hem mevzuata uygun hareket ediyor, hem de satış sonrası süreçlerde tüketicinin muhatap bulabilmesini sağlıyor. Dijitalleşen ticaret ortamında güven unsurunun korunması, sektörümüz açısından temel önceliklerden biridir."

#4
Foto - Artık daha kolay ama daha riskli: İkinci el oto alırken bunlara dikkat!

BİLGİ DOĞRULAMA SÜREÇLERİ ÖNEM KAZANIYOR: Erkoç, Türkiye'de ikinci el araç ticaretinin, her yıl milyonlarca aracın el değiştirdiği dev bir ekonomik yapı oluşturduğunu, sektörün teknolojik dönüşüme uyum sağladığını ancak tüketici farkındalığının da aynı ölçüde gelişmesi gerektiğini ifade etti. Güvenli ticaretin, bilinçli tüketiciden geçtiğinin altını çizen Erkoç, şu değerlendirmelerde bulundu: "Artık yeni bir döneme giriyoruz. Araç alırken yalnızca mekanik kontroller değil, bilgi doğrulama süreçleri de önem kazanıyor. Tüketicilerimizin ekspertiz, araç geçmişi sorgulaması, yetki belgesi kontrolü ve satıcı güvenilirliği gibi konuları birlikte değerlendirmesi gerekiyor."

#5
Foto - Artık daha kolay ama daha riskli: İkinci el oto alırken bunlara dikkat!

Erkoç, ikinci el otomotiv sektöründe dijitalleşmenin gelecek yıllarda hızlanacağını belirterek, şunları kaydetti: "Teknolojik gelişmelerle birlikte, güvenlik ve şeffaflık mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi önem taşıyor. Araç almak isteyenler satın almadan önce mutlaka aracın geçmiş kayıtlarını kontrol etmesi gerekiyor. Resmi kanallardan aracın hasar ve kaza geçmişi, muayene ve kilometre kayıtları gibi bilgilerine bakılması da önem taşıyor. Ayrıca sahiplik durumuna ilişkin mevcut bilgilerin kontrol edilmesi, yalnızca satıcının söylemiyle hareket edilmemesi gerekiyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Külliye'de İran yanlısı bakanın provokasyonu tutmadı! Erdoğan olaya müdahale etti: Hakan hamse
Gündem

Külliye'de İran yanlısı bakanın provokasyonu tutmadı! Erdoğan olaya müdahale etti: Hakan hamse

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Zeydi arasında yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen imza töreninde İran yanlısı bakanın i..
Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi
Gündem

Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab ile görüştü.
Yasa ülkenin meclisinde kabul edildi! Siber dolandırıcılar böyle ceza duymadı
Dünya

Yasa ülkenin meclisinde kabul edildi! Siber dolandırıcılar böyle ceza duymadı

Myanmar Meclisi, milyarlarca dolarlık siber dolandırıcılık ve insan ticareti ağlarıyla mücadele etmek amacıyla şüpheli banka hesaplarının 15..
Sokaktaki kavga hastaneye taşındı! 8 yaralı, 9 gözaltı
Yerel

Sokaktaki kavga hastaneye taşındı! 8 yaralı, 9 gözaltı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında sokakta çıkan taşlı sopalı kavga, yaralıların kaldırıldığı hastanede de sürdü. Olayda 8 kişi..
ROKETSAN yapay zeka hackathonu düzenleyecek
Teknoloji

ROKETSAN yapay zeka hackathonu düzenleyecek

ROKETSAN tarafından yapay zeka alanındaki genç yeteneklere yönelik düzenlenecek "LEVEL-UP AI/ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu" için başvurular..
Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a "dublör" iftirası
Gündem

Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a “dublör” iftirası

Kısa bir süre FBI’de çalışan Sibel Edmonds isimli provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “öldüğüne” kadar varan alçak iftira sonrası şimdi de ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23