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Spor Vedat Muriqi geri dönüyor
Spor

Vedat Muriqi geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi hayali yeni sezonda gerçekleşebilir! Mallorca'nın kümede kalma mücadelesi vermesi ve Lazio'nun Vedat Muriqi'ye oynama garantisi vermemesi Fenerbahçe'nin umutlarını tekrar yeşertti. Sarı-Lacivertliler, eski golcüsü için sezon sonunda bir kez daha harekete geçecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 13:59:00 -
Vedat Muriqi geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi hayali yeni sezonda gerçekleşebilir! Mallorca'nın kümede kalma mücadelesi vermesi ve Lazio'nun Vedat Muriqi'ye oynama garantisi vermemesi Fenerbahçe'nin umutlarını tekrar yeşertti. Sarı-Lacivertliler, eski golcüsü için sezon sonunda bir kez daha harekete geçecek.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi hayali yeni sezonda gerçekleşebilir! Mallorca'nın kümede kalma mücadelesi vermesi ve Lazio'nun Vedat Muriqi'ye oynama garantisi vermemesi Fenerbahçe'nin umutlarını tekrar yeşertti. Sarı-Lacivertliler, eski golcüsü için sezon sonunda bir kez daha harekete geçecek.

Vedat Muriqi transferinde Fenerbahçe'nin istediği ortam oluşmaya başladı! Geçtiğimiz gün Lig Radyo'ya Türkiye'ye döneceğinin sinyalini veren Vedat Muriqi'nin iddiası sezon sonunda gerçekleşebilir.

VEDAT MURIQI İÇİN ŞARTLAR OLUŞMAYA BAŞLADI

Vedat Muriqi'nin ara transfer döneminde yolunu tuttuğu Mallorca, Kosovalı golcünün satın alma opsiyonunu elinde bulundurmasına rağmen La Liga ekibinin kümede kalma mücadelesi vermesi transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Öte yandan Lazio'nun da Vedat Muriqi'ye oynama garantisi vermemesi Fenerbahçe'nin iştahını iyice kabarttı.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Sarı-Lacivertlilerin önümüzdeki günlerde Vedat Muriqi'yi kiralamak için Lazio'nun kapısını çalacağı iddia ediliyor.

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