Vedat Muriç'li Mallorca, Balbao'yu devirdi
İspanya La Liga'da Real Mallorca, evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti. Mücadele, Mallorca'nın 3-2'lik zaferiyle sona erdi.
La Liga'da 24. haftanın kapanış maçında Real Mallorca ile A.Bilbao karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Malloca'nın gollerini 22. dakikada penaltıdan Sevilla, 30. dakikada Angel ve 88. dakikada Simon kendi kalesine attı. Konuk ekibin sayılarını 59. dakikada Garcia ve 61. dakikada Berenguer kaydetti.
Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Vedat Muriqi takımının ikinci golünün asistini yaptı.
Bu sonucun ardından Mallorca puanını 26'ya çıkartırken, Bilbao 34 puanda kaldı.