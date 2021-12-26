Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, İtalya Serie A'da umduğunu bulamadı.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Kosovalı yıldızın İstanbul'a gelişiyle transfer söylentileri artarak devam etti.

Vedat Muriç Süper Lig'e dönecek mi?

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Muriç'e ciddi bir teklif olduğunu söyledi;

"Vedat Muriqi ile konuştum akşam üzeri. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi var ama hiçbir kulüple görüşmemiş. Dönerse Fenerbahçe'ye dönecektir. Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim.

En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için. Vedat'ın bir bilgisi yok takasla alakalı.(Patrick van Aanholt)"

Lazio ile oynadığı 48 maçın 12'sine 11'de çıkabilen 27 yaşındaki futbolcu, sadece 2 gol atabildi.