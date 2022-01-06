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Spor 109 maçta 109 gol! Fenerbahçe'den o isme yakın markaj
Spor

109 maçta 109 gol! Fenerbahçe'den o isme yakın markaj

Fenerbahçe, görev aldığı son 109 maçta tam 109 gol katkısı sağlayan (94 gol, 15 asist) Michael Olunga için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 08:07:00 - 2022-01-06 13:06:07
109 maçta 109 gol! Fenerbahçe'den o isme yakın markaj

Vedat Muriç, Luuk De Jong, Artem Dzyuba... Golcü transferi için birçok yıldızla temasa geçen Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme gelmişti: Michael Olunga... Katar’da Al-Duhail forması giyen Kenyalı forvet, müthiş istatistikleriyle göz kamaştırıyor.

 

Olunga, bu sezon Katar Ligi’nde 10 lig maçında 10 kez fileleri sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, özellikle son vuruşlardaki müthiş becerisiyle Sarı-Lacivertliler’in radarına girdi. Kenya ve Katar basınında çıkan haberlere göre Olunga, Fenerbahçe’nin kendisine olan ilgisi nedeniyle fazlasıyla heyecanlandı. Olunga, daha önce kariyerinde 1 sezon Djurgarden (İsveç) ve 1 sezon da Girona (İspanya) olmak üzere sadece 2 sezon Avrupa macerası yaşadı.

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Futbol dünyasına damga vuran performans! Bir maçta tam 7 gol attı

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Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok isteyen Kenyalı golcünün, Al-Duhail Yönetimi’ne, “Eğer Fenerbahçe’den teklif gelirse, bu benim kariyerim için büyük bir adım olacak. Bu nedenle sizden kolaylık sağlamanızı bekliyorum” mesajını gönderdiği kaydedildi.

Michael Olunga, son iki takımında, Kashiwa Reysol ve Al-Duhail’de çıktığı 109 maçta tam 94 gol atıp, 15 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, maç başına 1 skor katkısıyla müthiş bir istatistik yakaladı.

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