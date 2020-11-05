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Spor Vedat Muriç, Lazio taraftarlarını ayağa kaldırdı: Tamamen para israfı
Spor

Vedat Muriç, Lazio taraftarlarını ayağa kaldırdı: Tamamen para israfı

İtalyan ekibi Lazio formasıyla bu sezon 6. maçına çıkan ve henüz golle tanışamayan Vedat Muriç, taraftarların eleştiri bombardımanına tutuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:38:00 -
Vedat Muriç, Lazio taraftarlarını ayağa kaldırdı: Tamamen para israfı

Fenerbahçe'nin 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya sattığı Vedat Muriç, henüz kendisini gösteremedi. Üçü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 6 maça çıkan Kosovalı golcü, gol atmayı başaramadı.

Taraftarın tepkisini çekti

Zenit maçının 60. dakikadasında Vedat'ın yerine oyuna giren Caicedo, takımına beraberliği getiren golü kaydeden isim oldu. 26 yaşındaki futbolcunun bu performansı, İtalyan basınının ve Laziolu taraftarların tepkisini topladı.

Mercato: Varlık gösteremedi

Calcio Mercato, 10 üzerinden 5.5 puan verdiği Muriç için şu yorumu yaptı:

"Torino maçında iyi oynayan Kosovalı iyi bir oyun ortaya koymuştu. Fakat dün gece birkaç pozisyonda varlık gösterdi. Bir kez sol ayağıyla şut çekti, bir kez kafasıyla... Ama hiçbiri tehlike yaratamadı. Yerine giren Caicedo ise golü atarak Lazio'nun kader adamı oldu."

Goal Italia ise 5 puan verdiği Kosovalı golcü için, "Hala yüzde yüzünü gösteremedi. Bazı kısımlarda etkili oldu ama tehlike yaratmanın yanına bile yaklaşamadı."

Kosova basınında da yer aldı

Vedat'ın ülkesi olan Kosova'da faaliyet gösteren Gazeta Blic ise şunları yazdı: "60 dakika sahada kaldığı maçta özveri gösterdi fakat Muriç herhangi bir iz bırakacak şey veya gol katkısında bulunamadı."

"Vedat Muriç tamamen bir para israfı"

Sezon başından beri Muriç'ten gol bekleyen Lazio taraftarlarının ise sabrı taştı. Sosyal medyada, Kosovalı golcüyle ilgili Lazio taraftarının attığı bazı tweet'lerden bazıları şunlar;

- Vedat Muriç sezon başından beri kaleye sadece bir şut çekebildi. Onun için harcanan parayı Correa'nın fiziği ve psikolojisi için kullanılabilirdik.

- Vedat Muriç tamamen bir para israfı. Inzaghi'nin onu gerçekten isteyip istemediğini çok merak ediyorum.

- Muriç için ne söyleyeyim. Hiçbir şeyini sevmiyorum, onun için tek bir güzel söz bulamıyorum. Sadece uzun boylu ama hava topu da kazanamıyor.

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